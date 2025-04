"Úgy halt meg, ahogy azt eltervezte" - újságíró vallott a hozzá közel álló pápáról

Gyászol a világ az egyházfő miatt. Sok hívő imádkozik Ferenc pápa lelki üdvéért. Gerard O'Connell, az America Magazine újságírója és Vatikán szakértője egészen közelről ismerte a pápát. Az angol Channel 4 csatornán adott interjújában úgy nyilatkozott, Ferenc pápa épp úgy hagyta el a földi létet, ahogy szerette volna.

Ferenc pápa épp úgy adta vissza lelkét a Teremtőnek, ahogy szerette volna Fotó: Maria Grazia Picciarella / Northfoto

Ferenc pápa így szerette volna, hogy véget érjen az élete

Februárban az egész világ követhette, hogyan változik a pápa egészségi állapota. Március elején engedték ki a Gemelli-klinikáról. Végül április 21-én hunyt el agyvérzésben és szívelégtelenségben.

Gerard O'Connell újságíró igencsak avatott ismerője Ferenc pápának és életművének. A 2019-ben kiadott The Election of Pope Francis:An Inside Account of the Conclave that Changed History (Ferenc pápa megválasztása: Belső beszámoló a konklávéról, amely megváltoztatta a történelmet) című kötet szerzője ott állt a pápa ágya mellett, elmondása szerint már nem igazán volt önmaga. Már érezte, hogy vissza fog térni az Atya házába.

Aki közelről láthatta őt tegnap, annak feltűnhetett, hogy nem volt egészen önmaga. Integettem neki és nem reagált, pedig ilyenkor általában visszaintegetett.

- nyilatkozta a Channel 4 csatornának Gerard O'Connell. Az újságíró szerint Ferenc pápa halála olyan volt, amilyet szeretett volna.

Szerintem úgy halt meg, ahogy meg akart halni: gyorsan, pápaként, az emberek között. Tegnap idejött az erkélyre, ahol 12 évvel ezelőtt bemutatkozott a világnak majd megáldotta a jelenlevőket.

- fogalmazott az újságíró.

Kiemelte továbbá a pápa szerénységét is. Ferenc pápa még a neki járó pápai rezidenciához sem ragaszkodott, helyette a Szent Márta-ház egyik szobájában szállt meg még pápasága alatt is. Az újságíró szerint Ferenc mindig az emberekkel egyenrangúnak gondolta magát.

A hagyatéka, hogy ő az emberek között járt. Sosem képzelte magát senki fölé, még a legszegényebb, legbetegebb, legelkeseredettebb emberekkel is egy szinten gondolta magát. [...] Az emberek szeretik magukat felsőbbrendűnek, tisztábbnak, "keresztényebbnek" gondolni. Ferenc nem ilyen volt. Rád nézett, és azt mondta; vannak gondjaid, bűneid, ahogy nekem is.

- magyarázta Gerard O'Connell.