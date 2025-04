„Teljesen kiesett három nap az életemből” – Megrázó részleteket árult el a Népligetnél eltűnt Tamás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 1-jén rejtélyes körülmények között nyoma veszett a 30 éves F. Tamásnak, aki a Népliget autóbuszállomásról indult volna haza a 19:40-es kecskeméti járattal. A férfi telefonját még a környéken bemérték, de ezt követően teljesen eltűnt, családja kétségbeesetten kereste, a rendőrség nyomozást indított. Nemrégiben, napokkal az eset után, Tamás előkerült – és most megrázó részleteket osztott meg eltűnésének hátteréről. Elmondása szerint elrabolták, megkötözték és napokon át fogva tartották.

A napokban eltűnt Tamást a Népligetben kábíthatták el. Most megrázó részleteket osztott meg az eltűnésével kapcsolatban. Fotó: Metropol

Tényleg elrabolták az eltűnt férfit?

Tamás lapunknak mesélt eltűnésének körülményeiről, amelyek nem lehetnének már hátborzongatóbbak. Állítása szerint a Népligetben épp a buszra várt, amikor egy idős férfi megszólította őt, gyújtót kérve.

Nem gondoltam volna, hogy ebből egy ilyen borzalom fog kialakulni. Harmincéves férfi vagyok, nem is jutott eszembe, hogy valaki elrabolhat engem.

– kezdte Tamás, majd hozzátette, hogy mindig is nyitott, kommunikatív embernek tartotta magát, de most már tudja, hogy ez néha veszélyt is jelenthet. Tamás szerint a beszélgetésüket követően, egy elfogadott ital hatására veszthette el az eszméletét, aminek hatására kezdődött meg az a három nap, amiről csak homályos emlékei vannak – ha vannak egyáltalán.

Arra ébredtem, hogy egy koszos ágyon fekszem, meztelenül. Nem tudtam, hol vagyok, a ruháim eltűntek. Az a három nap teljesen kiesett

– idézte fel Tamás a szörnyű körülményeket.

Mint később kiderült, fogvatartója nemcsak bezárta, de fotókat is készített Tamásról, amiken láthatólag öntudatlan állapotban van.

Tamásnak később sikerült megszöknie a fogvatartójától, ezt követően a rokonaihoz menekült, segítséget kérve. Tamás az elrablásának körülményeivel kapcsolatban a rendőrséghez fordult, ahol részletes vallomást tett. A rendőrkapitányságon az elrablás helyét és az elkövető kilétét is igyekezett felidézni, ami nagyban segítheti a hatóságokat a nyomozásban.

Emlékszem a helyszínre és az arcára is. Remélem, mielőbb elfogják az elrablómat

– mondta Tamás, aki elárulta, hogy jelenleg pszichológus segítségével próbálja feldolgozni a történteket. Mint mondta, a legnagyobb erőt az adja neki, hogy két kisgyermek édesapja, és miattuk is tartania kell magát.