Balesetet szenvedett, majd eltűnt: családja és barátai összeroppantak Endre elvesztése miatt

„Elfogytak a szavak” – szörnyű hír érkezett a március 30-án eltűnt 43 éves Sz. Endréről. Április 1-jén este megtalálták a holttestét. Már nem lehetett rajta segíteni. A családja és a barátai összeroppantak a hír hallatán.

Balesetet szenvedett, majd eltűnt a férfi Fotó: Facebook

Ahogyan azt a Metropol megírta, a rendőrként dolgozó férfi balesetet szenvedett Felsőzsolca közelében, amikor is neki hajtott egy korlátnak. Kiszállt, majd minden értékét hátrahagyva elhagyta a helyszínt és eltűnt. Napokig kereste a családja és több kutatómentő csapat is. Búvárokat, keresőkutyákat és drónokat is bevetettek, de nem akadtak a nyomára, ám április 1-jén kiderült, megtalálták a férfi holttestét.

Ez rettenetes

– mondta lapunknak a férfi egyik ismerőse.

A rendőrségi körözés még mindig érvényben van Fotó: police.hu

Én csak annyit tudtam, hogy több nappal ezelőtt eltűnt az Endre és, hogy mindenki őt keresi. Állítólag még a Sajót is átkutatták a búvárok. Nem tudom, hogy mi történt vele, én a tévéből tudtam meg azt is, hogy megtalálták a holttestét. Próbáltam rákérdezni közös ismerősöknél, de olyan, mintha direkt senki sem akarna beszélni erről. Annyit mondtak csak, hogy a családja összeroppant. Borzasztóan sajnálom őket és Endrét is. Nagyon jó ember volt. Isten nyugosztalja

– zárta.

A police.hu oldalon továbbra is eltűntként keresik a férfit, feltehetően azért, mert még tart az azonosítás.