"Nagyon megijedtünk" – orvoshoz kellett rohanni a Duchenne-es Benivel

A ma reggelt a szemészeten kezdtük, mert Benikének mostanában időnként befelé kancsítanak a szemei. Nagyon megijedtünk, hogy a szemizmaira is ráment a betegsége, bár ez csak idősebb korban szokott megjelenni. Este és ma korán reggel is hősiesen tűrte a cseppentést, a tág pupillákat, a homályos látást és a vizsgálat alatt is csodaügyes volt