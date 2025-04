Kiadták a közleményt: minden magyarországi Tesco bezár

A Tesco-t vásárlók milliói keresik fel minden nap, ami érthető is, hiszen nagyon jó árukat kínálnak megfizethető áron. Azonban az embereknek most sietniük kell, ha szeretnék időben elintézni a bevásárlásukat. A Tesco ugyanis nemrégiben egy nagy változást jelentett be.

Nem nyitnak ki a Tesco boltok május 1-jén Fotó: Unsplash

Az áruházlánc a közösségi oldalán tudatta, hogy munka ünnepe miatt a boltjaik nem nyitnak ki, ugyanakkor megnyugtatták a vásárlókat, hiszen május 2-től már újra a megszokott nyitvatartás szerint várnak mindenkit.

Kedves Vásárlóink! Május 1-jén áruházaink zárva tartanak. Május 2-től viszont újra a megszokott nyitvatartás szerint várunk

- olvasható a Tesco Facebook-oldalán közzétett tájékoztatásában, amely megjegyzi, hogy a pontos információkat a boltok nyitvatartásáról az áruház honlapján lehet megtalálni.