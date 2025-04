Döntöttek a boltok a május 1-jei nyitvatartásról, így vásárolhatsz a hosszú hétvégén

Újabb négynapos hosszú hétvége elé nézünk. 2025-ben május 1-je, a munka ünnepe csütörtökre esik. Május 2-a, péntek pihenőnap lesz, így kapunk egy négynapos hosszú hétvégét május 1-től 4-ig. Magyarországon május 1. hagyományosan munkaszüneti napnak számít, így ezen a napon változik a boltok nyitvatartási rendje. Összeszedtük a legnagyobb üzletláncok, mint az Aldi, a Lidl, a Tesco, a Spar, a Penny, és az Auchan nyitvatartási rendjét is.

Fotó: Facebook videó

Aldi : május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva

: május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva Lidl : május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva

: május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva Penny : május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva

: május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva Spar és Interspar : május 1-jén zárva, ugyanakkor a benzinkutakon található OMV Spar Express és DESPAR non-stop üzletek nyitva lesznek a munka ünnepén. A hosszú hétvége többi napján, vagyis pénteken, szombaton és vasárnap, minden üzletük nyitva lesz

: május 1-jén zárva, ugyanakkor a benzinkutakon található OMV Spar Express és DESPAR non-stop üzletek nyitva lesznek a munka ünnepén. A hosszú hétvége többi napján, vagyis pénteken, szombaton és vasárnap, minden üzletük nyitva lesz Tesco : május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján viszont nyitva

: május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján viszont nyitva Auchan : május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva

: május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva CBA és Príma: május 1-jén zárva, a hosszú hétvége többi napján nyitva

Itt mégis fogsz tudni vásárolni május 1-jén:

Egyes üzletek május elsején is nyitva tarthatnak, ilyenek például a benzinkutakon működő boltok, a vendéglátóegységek, az újságárusok, a virágboltok, a non-stop boltok, az édességboltok, és azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja dolgozik. Végszükség esetén pedig ott van az online elérhető Foodora Market vagy a Wolt Market is. A patikák közül május elsején kizárólag a 0-24 órás, ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve a kijelölt ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva.