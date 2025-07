Meghan Markle visszatérhet Angliába - ütőkártyát készül kijátszani a királyi családdal szemben

Harry herceg korábban úgy nyilatkozott, hogy nem szeretné feleségét, Meghan Marklet visszavinni az Egyesült Királyságba a biztonsági aggályai miatt, úgy tudni, hogy a hercegné 2027-ben megjelenhet a birminghami Invictus Games-en.

Meghan Markle visszatérhet Angliába Fotó: Dominic Lipinski / Nothfoto

Meghan Markle 2027-ben visszatérhet az Egyesült Királyságba

A sporteseményt Harry hozta létre 2014-ben sérült veterán katonák támogatására, és Meghan gyakran elkíséri férjét ezekre az alkalmakra. Egy királyi szakértő azonban úgy véli Meghan ezúttal is ki fogja játszani az ütőkártyáját.

Természetesen elvárják majd tőle, hogy megjelenjen Birminghamben, ha nem tenné, az nyilvános megszégyenítés lenne. Az Invictus Games Meghan egyik aduja, és valószínűleg könyörtelenül ki is fogja játszani. Ez pedig azt jelentheti, hogy támogatja a kibékülés irányába tett lépéseket. Meghan kiszámíthatja, hogy ez számára hasznos PR-eredményeket hozhat Birminghamben, amire egyértelműen szüksége van

- nyilatkozta Richard Fitzwilliams, királyi szakértő.

Néhány héttel ezelőtt több lap is arról számolt be, hogy Harry herceg szeretné meghívni a királyi család tagjait a 2027-es eseményt, köztük III. Károly Királyt is. Ez annak ellenére történt, hogy Harry és családja között továbbra is feszült a viszony, ami 2020-ban kezdődött, amikor Meghan oldalán kivonult a királyi feladatokból.

A szervezők remélik, hogy a királyi család eljön támogatni a részt vevő sebesült veteránokat. Sokan korábban kételkedtek ebben, de a legfrissebb hírek szerint már „békés egyeztetések” is történtek Károly király és Harry herceg tanácsadói között. Azonban ezekről a tárgyalásokról egyelőre kevés részlet ismert - írj az Express.