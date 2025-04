Valóságos csoda: senki sem hitte, hogy visszatér a kórházból a 16 éves táncos

Ellie Morris-Davies mindössze 16 éves volt, amikor hirtelen fejfájások és hányinger kezdte gyötörni. Egy idő után már napi tizenhat alkalommal hányt, ami orvosi kivizsgálásokhoz vezetett. A kórházban MRI-vizsgálat kimutatta, hogy agyvérzést szenvedett egy úgynevezett cavernoma miatt – ez egy szederhez hasonló érköteg, amely sokáig tünetmentes maradhat, ám Ellie esetében súlyos panaszokat okozott.

A kórházban MRI-vizsgálat kimutatta, hogy agyvérzést szenvedett egy úgynevezett cavernoma miatt Fotó: Pexels

A tinédzser kilenc alkalommal esett át agyműtéten 13 hét alatt, és egy ideig attól tartott, hogy sosem térhet haza. Állapota annyira súlyos volt, hogy az orvosok úgy döntöttek, egy különleges beavatkozással eltávolítják koponyájának egy részét, hogy csökkentsék a nyomást. A csontdarabot steril körülmények között, a gyomrában tárolták, amíg vissza nem lehetett ültetni. A műtétet végző gyermekidegsebész, Benedetta Pettorini szerint ez a beavatkozás rendkívül ritka gyerekek esetében, de időnként ez az egyetlen módja az életmentésnek – írja a Mirror.

A műtétek ellenére Ellie állapota tovább romlott, és intenzív osztályra került. Mozdulni sem tudott, beszélni sem, csak hüvelykujjal tudott jelezni. Édesanyja, Joanne elmondta, hogy lánya napi rendszerességgel kapott gyógytornát, és 7 hét után kezdett újra mozogni a lába. Az ujjai indultak be utoljára, de idővel ismét megtanult járni, beszélni és nyelni.

A fiatal lány hároméves kora óta táncol, és korábban a West End színpadán is fellépett. Most újra keményen dolgozik azért, hogy visszatérhessen a színpadra. Édesanyja szerint Ellie nemrég újra fellépett tánccsoportjával, és az az este érzelmekkel teli pillanat volt a család számára. Ellie maga is megerősítette, mennyire elszánt: bár még nem tud mindent úgy csinálni, mint régen, biztos benne, hogy előbb-utóbb újra teljes életet élhet.