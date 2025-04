A világ egy „Last of Us”-szerű gombás zombiapokalipszis felé sodródik

A tudósok figyelmeztetnek: a világ egy gombák okozta zombiapokalipszis felé halad, hasonlóan ahhoz, amit a The Last of Us című sorozatban is láthattunk. A történet szerint egy gombafertőzés teszi gyilkos élőhalottá az embereket – és bár ez sokáig pusztán fikciónak tűnt, a kutatók most azt állítják, a valóság kezd egyre ijesztőbben hasonlítani a fikcióra.

A tudósok figyelmeztetnek: a világ egy gombák okozta zombiapokalipszis felé halad / Fotó: Getty Images

A University of British Columbia mikrobiológus professzora, Dr. Jim Kronstad tréfásan úgy fogalmazott: „a gombák imádnak spórákat termelni”. A legismertebb példa a cordyceps nevű parazita gomba, amely hangyák agyába furakodva átveszi az irányítást a testük felett. A megfertőzött hangya felmászik egy magas ágra, majd a gomba áthatol a fején, hogy spóráit az alatta lévő erdő talajára hullajtsa. Ennél is riasztóbb azonban a Candida auris, amely a véráramon keresztül eléri az idegrendszert és a belső szerveket is – ráadásul minden ismert gyógyszerrel szemben ellenálló.

A Candida aurist először 2009-ben észlelték Japánban egy 70 éves nőnél, majd gyorsan megjelent Dél-Koreában, Indiában és végül az Egyesült Királyságban is, ahol 2016-ban regisztrálták az első esetet. Egy évvel később az amerikai Járványügyi Központ „katasztrofális fenyegetésnek” nevezte a kórokozót.

Kronstad professzor szerint az emelkedő globális hőmérséklet miatt a gombák kénytelenek alkalmazkodni, ami elősegíti a terjedésüket.

Valóban aggasztó a klímaváltozás, mivel az egyik legfontosabb védekezési módunk az, hogy a legtöbb gomba nem tud növekedni az emberi test magas hőmérsékletén. A globális felmelegedés azonban lehetőséget ad számukra a túléléshez szükséges mutációk kifejlesztésére

A Daily Star arról is beszámolt, hogy a csernobili atomerőmű 4-es reaktorában olyan fekete gombát fedeztek fel, amely képes táplálkozni a sugárzásból. A Cladosporium sphaerospermum nevű gomba az évek során úgy alkalmazkodott, hogy az emberre halálos sugárzásból von ki energiát. A kutatók most azt vizsgálják, vajon lehetne-e ezt a képességet az űrutazók védelmére is hasznosítani.