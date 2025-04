A mesterséges intelligencia (MI) miatt voltak, akik már kongatták a vészharangok, attól tartva, hogy a lázadás útjára lép és világuralomra tör. Ez azért még messze van – vagy sosem jön el –, de a jövő attól már elérkezett: nemcsak a munkában, hanem most már hihetetlen csajozós dumákkal is segíthet a MI. Mutatjuk a mesterséges intelligencia legjobb tippjeit, milyen szavakkal veheted le a lábáról álmaid kiválasztottját!

Olyan csajozós dumákat írt a MI, hogy minden szív elolvad / Képünk illusztráció: Shutterstock

Csajozós dumák

Sok mindenre használták már eddig a MI-t: volt, aki még el is elhagyta a férfiakat egy chatbotért, olyan szöveggel vette le a lábáról, más pedig rémisztő dolgokra használta – minden kényes infót összegyűjtetett egy oldallal az ellenségéről. Most viszont csupa jó oldalát mutatja a mesterséges intelligencia. Sok randid volt, de mindig valami balul sült el? Vágysz a szerelemre, de rossz a csajozós dumákat használsz? A MI ezt is megoldja!

A Bors tesztelte az egyik chatbotot, hogy kiderítse, vajon mennyire képes emberként „gondolkodni”. Azt az utasítást adtuk neki, tegye félre a száraz válaszait és legyen laza! Férfi bőrbe bújtattuk, és megkértük, bókoljon tuti csajozós dumákkal.

A MI olyan dumát tolt, ami bármely randinál garantált sikert hoz. Mutatjuk!

- Te nem csak a Napot sötétíted el, hanem az összes Tinder-mecsem álmait is!

- Bocsi, de muszáj volt megszólítanom, mert a szívem azt mondta, hogy te vagy az, aki miatt eddig dobogott hiába.

- Kérdezhetek valamit? Szerinted ki néz ki jobban ma este: te vagy a tükörképem melletted?

- Nem vagyok matematikus, de szerintem te meg én együtt egy tökéletes egyenletet adnánk ki."

- Ha most nem kérek tőled egy italt, akkor egész este azon fogok rágódni, hogy miért nem mertem megszólítani a legdögösebb csajt a teremben."

- Figyelj, nem vagyok Casanova, de ha adsz egy esélyt, megígérem, hogy a mosolyodért még a csillagokat is lehozom – vagy legalább egy kávét!

„Laza lennék!”

Nem semmi! A mesterséges intelligencia még azt is elárulta, ha hús-vér ember volna, ő ezeket a szövegeket hogy adná elő.

Laza lennék! Mosolyogva, a másik reakcióját figyelném. Én azt vallom, hogy a magabiztosság és a humor fél siker. Gyerünk, randizzunk!

- biztatta az embereket a MI.

Vajon ez felhívás egy keringőre?