Brüsszel egyik legbefolyásosabb agytrösztje, a European Policy Centre (EPC) egy olyan elemzőintézet, amely rendszeresen publikál elemzéseket Ukrajna helyzetéről. Az Európai Bizottság által finanszírozott think-tank egyik friss véleménycikke szerint a hajlandók koalíciója (Coalitions of the Willing) olyan koncepció, ami már nem elméleti lehetőség, hanem egyre inkább konkrét, strukturált védelmi eszközként jelenik meg. Ennek nyomán még nyáron csapatokat küldenének Ukrajnába, hogy megelőzzék a nyári orosz offenzívát - írja a Ripost.

Brüsszel csapatokat küldene Ukrajna megsegítésére, akár megegyezés nélkül is Fotó: Hans Lucas via AFP / AFP

Ukrajna megvédése egy stratégiai kérdés? Így segítene Brüsszel

Az EPC véleménycikkének megjelenését az Európai Unió társfinanszírozta. A cikkben a szerzők amellett érvelnek, hogy a hajlandók koalíciójának ukrajnai bevetése egy jövőbeni tűzszünet előtt nem csak szükséges, de az egyetlen járható út Ukrajna biztonságának megerősítéséhez és a tárgyalások megsegítéséhez.

Ha kellő támogatás nélkül marad, akkor az ukrán ellenállás összeomolhat, ami Európa-szerte kiválthatja a bizonytalanság dominóeffektusát.

- fogalmaznak a szerzők.

Úgy látják, hogy a hajlandók koalíciója védelmi eszközként jelenik meg Ukrajna támogatásában. Az orosz agresszió fokozódása, különösen a civil és az energetikai infrastruktúrák elleni támadások, sürgetővé teszik a koalíciók gyors felállítását. A túlzott kockázatkerülés Moszkva számára gyengeségként jelenik meg, és eszkalációra ösztönöz.

Mint írják, a koalíciók megteremtik a tűzszünethez szükséges feltételeket, de emellett elrettentő erőt is képviselnek Oroszországgal szemben. Míg az érdemi béketárgyalások távolinak tűnnek, jelentősen megnőhet annak a valószínűsége, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszerítsék azon elrettentő eszköz jelenléte miatt, amit a koalíciók képviselnek.

A nyári orosz offenzíva közeledtével a katonai segítség sürgős és kiemelt prioritás, írják a szerzők

A koalíciók mielőbbi telepítése létfontosságú Ukrajna túlélése és az európai biztonsági rend szempontjából. A szerzők a koalíciók főbb feladatait önálló fejezetek alatt fejtik ki. Ezek nagyvonalakban a következők:

az ukrán erők háttértámogatása a kritikus infrastruktúra védelme képzési támogatás

A szerzők szerint a koalíciók megvalósítása a politikai elszántság bizonyítéka volna, ami az jelzi, hogy a Nyugat képes és hajlandó fellépni még teljes konszenzus nélkül is. Véleményük szerint ugyanis a Nyugat támogatása nem tárgyalandó, ha pedig Oroszország kikezdi a nyugatiak elszántságát, arra határozott lépésekkel fognak reagálni.

A megfelelően kalibrált, nem harcoló szerepkörű koalíciók nemcsak Ukrajna védelme erősítenéke, hanem a Nyugat értékes tapasztalatokat szerezhetne a modern hadviselés természetéről, ami szerintük elengedhetetlen egy potenciálisan szélesedő konfliktus esetén. Brüsszel tehát lényegében háborús pszichózist terjesztene.