Így változtatja meg szerelmi életedet a Bika újhold: Dóra boszorkány árulja el az Univerzum féltett titkát

Az újhold mindig kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az életünkbe rendet tegyünk, új szokásokat, új irányokat, terveket találjunk. Vasárnap (április 27-én) este, 21:31-kor a Bika jegyében kel fel az újhold, ami megerősít minket a karrier és a család, szerelem területén, de egyben választási lehetőséget is kínál. Hiszen újhold idején ki lehet dobni mindent, ami már nem épít minket és lehetőségünk van valami újba belefogni. Debreczeni Dóra boszorkány most boszitippet is hozott arra, hogy miket érdemes elvégeznünk a Bika újhold idején.

A Bika újhold kiváló lehetőségeket hoz az életünkbe, ha jól élünk a lehetőségekkel Fotó: Ronny Kurnia S

Bika újhold: így változtatja meg az életedet a boszorkány szerint

Az újholdkor uralkodó energiák nemcsak a jelen pillanatra hatnak, hanem meghatározzák az előttünk álló hetek történéseit is. Most sincs ez másként: a Bika újholdja erőteljes, akár sorsfordító változásokat indíthat el, és új alapokra helyezheti az életünket. A Bika jegye a termékenység és a gyarapodás szimbóluma, anyagilag és szellemileg is. Öröm, szépség, szerelem, érzékiség, a kézzelfogható dolgok iránti vágy kapcsolódik hozzá. Most itt a lehetőség, hogy válasszunk és elengedjük mindazt, ami már nem épít minket, helyet adva annak, amire valójában vágyunk. Legyen szó munkahelyről, karrierváltásról vagy akár kapcsolatról, az újhold mindig tisztít, rendez.

Újholdkor érdemes rendet tennünk a környezetünkben és a lelkünkben, hogy elősegítsük a pozitív energia és a bőség beáramlását az életünkbe. Ehhez jó lehet, ha takarítunk otthon, rendet teszünk a fizikális térben is, de az is segít, ha terveket írunk össze, akár konkrét lépésekben meghatározzuk mit szeretnénk elérni. A céljaink elérésében segíteni fog az újhold energiája

– mondta el a Borsnak Debreczeni Dóra boszorkány, aki két boszitippet is elhozott az olvasóknak.

Így vonzzhatsz be magadnak szerelmet újhold idején Fotó: Forrás: Shutterstock/New Africa

Ezeket végezd el a bőség és az igaz szerelem bevonzásáért

A legtöbben bőségre és igaz társra, szerelemre vágynak, a Bika jegye pedig tökéletes is ezekre, hiszen a Vénusz által uralt jegyről beszélünk, ami az érzékiségért felel, a Föld-jegy pedig önmagában a materiális, kézzelfogható dolgokra fektet hangsúlyt. Debreczeni Dóra boszorkány most két mágiát is hozott újhold idejére, ami segít bevonzzani a bőséget és a szerelmet.