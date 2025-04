Már a kutatók is alig várják: elképesztő látványt nyújt hamarosan az égbolt!

Azok, akik nagy rajongói a csillagászati eseményeknek, már dörzsölhetik a tenyerüket, miután különleges égi jelenség közeledik a Föld - pontosabban a Nap - felé, amely április végére, május elejére minden jel szerint szabad szemmel is látható lesz! Michael Mattiazzo ausztrál csillagász felfedezése a SWAN25F névre keresztelt új üstökös, amely május elején éri el fényessége csúcsát. Az égitest már most is megfigyelhető a hajnal előtti órákban, de egyelőre csak távcsővel.

Az új üstökös már közelít a Föld felé és április végén szabad szemmel is megpillantható lesz. - Fotó: Alex Andrews / Pexels (illusztráció)

A SWAN25F üstökös felfedezése óta folyamatosan közeledik a Naphoz, miközben egyre fényesebbé válik. A várakozások szerint 2025. május 1-én éri el a Naphoz legközelebbi pontját, amikor is a fényessége elérheti az 5 magnitúdót. Ekkor már szabad szemmel is látható lesz. A SWAN25F a napokban a Pegazus csillagkép egyik fényes sarokcsillaga, a Scheat közelében tartózkodik, majd fokozatosan az Androméda csillagkép irányába mozdul el.

Ezen a napon látszik majd a legjobban az új üstökös

Az üstökös szabad szemmel való megfigyeléséhez – a dolgok jelenlegi állása szerint – tiszta égboltra és sötét megfigyelőhelyre lesz szükség. Az új üstökös láthatóságát ezzel együtt az időjárási tényezők is befolyásolhatják. Ugyanakkor az üstökös megpillantására április 27-én jó esély mutatkozik, ugyanis aznap újhold lesz, így a Hold fénye nem fog annyira bezavarni az üstökös halvány ragyogásába.

A megfigyelést időjárási tényezők is befolyásolhatják: eső, köd vagy párás levegő esetén az észlelés nehézkessé, vagy akár lehetetlenné is válhat.

Vagyis már csak a jó időért kell szurkolni!