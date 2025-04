Egy férfi, aki csak azt hitte, hogy arcüreggyulladása van, teljesen összetört, miután az életét megváltoztató rákdiagnózissal kellett szembesülnie. Az orvosok azt mondták Brian McNamarának, hogy olyan ritka rákja van, amelytől a világon mindössze 17 ember szenved tőle.

Azt hitte arcüreggyulladása van, kiderült sokkal komolyabb a baj Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A 44 éves férfi kezdetben azt hitte, hogy egy makacs arcüreggyulladása van, és nem is aggódott túlságosan miatta. Amikor azonban a tünetei továbbra is fennálltak, orvoshoz fordult, és több vizsgálatot is végeztek rajta, amelyek során kiderült, hogy nazofaringeális kissejtes neuroendokrin karcinómája van, egy agresszív rákfajta, amely jellemzően a tüdőben alakul ki - de az ő esetében az orrmelléküregében fejlődött ki.

Az odaadó apa, tanár és futballedző most ezzel a ritka betegséggel küzd, amely a koponyaalapot rombolja és a véráramban gyorsan terjed. A diagnózis felállítása óta Brian kimerítő, napi kétszer 15 napon át tartó 30 sugárkezelésen és négy kemoterápiás kezelésen esett át.

Felesége, Jodi végig mellette volt a harc során, és a TikTok-on osztotta meg róla a friss híreket. Rávilágított az előttük álló kihívásokra, az orvosi ismeretek hiányosságaira és arra, hogy az egészségügyi rendszerben kétségbeesetten szükség van az érdekérvényesítésre.

De a diagnózis ellenére a páros nem hajlandó meghátrálni, és a lehető legjobb ellátást keresik, miközben szakemberekkel konzultálnak. Brian ügye a legjobb rákkórházak közé vezette őket, köztük a texasi MD Andersonba, a Dana-Farber Rákintézetbe és a Nemzeti Egészségügyi Intézetbe (NIH). Mindegyik intézmény kritikus meglátásokkal szolgált, de mindannyian egyetértenek abban, hogy Brian rákja kiszámíthatatlan.

A legutóbbi vizsgálatok némi tumorzsugorodást mutattak - de az orvosok még mindig óvatosak a pontos diagnózis felállítása kapcsán. A kezdeti kemoterápia és sugárkezelés gyakran a rák 80-90%-át eltünteti, de az igazi gond az, hogyan lehet megakadályozni, hogy a tumor visszatérjen. Ugyanis ha egyszer visszatér, a kezelési lehetőségek egyre korlátozottabbá válnak.

Brian kezelésének brutális hatásai megviselik a feleségét is. A legutóbbi kemoterápiás kezeléseket a férfi megnövelt dózisban kapta, ami súlyos mellékhatásokhoz vezetett. Most újabb vizsgálatok várnak rá, hogy meghatározzák a kezelés következő lépéseit - számol be róla a Mirror.