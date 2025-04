Bayer Zsolt a hazaáruló Tisza Párt elleni tüntetésről: Örülök, hogy ennyien eljöttek

Hatalmas tömeg gyűlt össze április 12-én délután Budapesten, a Millenáris Parknál, hogy hangot adjanak felháborodásuknak Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének botrányos kijelentése miatt – írja a Ripost. Kollár hazaárulással felérő kijelentéseket tett Brüsszelben, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén.

Amikor egy tábla mindent elmond... Fotó: Kovács Dávid

Kollár arról beszélt, hogy Brüsszel sikeresen tartja vissza az uniós forrásokat. Szerinte ennek az a legfőbb pozitívuma, hogy rosszabbul megy a magyaroknak, ami népszerűséget hoz nekik. Kollár úgy fogalmazott: "Azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi." Kollár összegzésként megismételte: "Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét." A Tisza Párt uniós képviselője ezt követően politikai értékelésbe fogott, és azt mondta: Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.

Vagyis: Ez egy beismerése annak, hogy Magyar Péter és a Tisza Párta brüsszeli politikát támogatva abban érdekeltek, hogy minél több pénz vegyenek el Magyarországtól, hogy minél rosszabb legyen a magyaroknak, mert azt remélik, hogy így ők kerülnek hatalomra, vagyis brüsszeli bábkormánya lenne Magyarországnak. A Tisza Párt ennek érdekében összeesküdött Brüsszellel Magyarország és a magyarok ellen.

Brüsszelből tudatosan létrehoztak Magyarország elleni erők egy politikai alakzatot, amit támogatnak pénzzel, cserébe azt várják, hogy a Magyarországtól elvett pénzektől Ukrajna EU-csatlakozásáig mindenben a brüsszeli nótát fújják a Tisza Párt tagjai.

„Takarodjon a közéletből”

Bayer Zsolt publicista is nyílt levélben szólalt meg az ügy kapcsán – amelyben kijelentette, tüntetést szervez az Európai Bizottság budapesti képviselete elé, a Millenárisra.

A demonstráció pontosan 15 órakor kezdődött, ám a helyszínt már fél órával korábban ellepte a tiltakozó tömeg. Az ország minden szegletéből - Sopronból, sőt, még Erdélyből is érkeztek a tüntetésre.

A tüntetők békésen, de mélységesen felháborodva várták a beszédeket. Lapunknak egységesen azt mondták, hogy amit Kollár Kinga mondott, az hazaárulás, és semmi helye nincsen a közéletben. Volt, aki órákat utazott, hogy ott legyen a tüntetésen, és támogathassa az ügyet. A nemzetükre büszke magyarok gyűltek össze, hogy együtt tiltakozzanak a Kollár Kinga és a Tisza Párt gyomorforgató hazaárulása ellen. Többen emlegették Gyurcsány őszödi beszédét is, szerintük Kollár, vagy ahogyan a tüntetésen is sokan emlegették, Dollár Kinga monológja valóban a Tisza Párt őszödi beszéde. Óriási derültséget is okozott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor azt mondta: