Autizmus Világnapja 2025 – Idén is kék ragyogásba borul az ország – galéria

Talán meglepőnek tűnhet, de egyes becslések szerint a világon minden 68. ember autizmussal él. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy átlagembernek több autista ismerőse, sőt jó eséllyel legalább egy ilyen rokona is van! Magyarországon közel 150.000 embert érint az autizmus. Érdekesség, hogy nálunk a férfiak körében mintegy háromszor olyan gyakran fordul elő, mint a nőknél. Mutatjuk, hogy világszerte – köztük Magyarországon is – hogyan hívják fel immár hagyományosan az emberek figyelmét április 2-án erre a genetikai eredetű fejlődési zavarra, azaz itt van az Autizmus Világnapja 2025!

Az Autizmus Világnapja 2025 rendezvénysorozat keretében is az autizmussal élők elfogadása és megértése van a középpontban Fotó: unsplash.com

A szakemberek egybehangzó véleménye szerint

a legfontosabb az autizmussal élő gyermek esetében, hogy elfogadjuk és megértsük, hogy a viselkedése mögött nem szándékosság rejlik.

Hivatalos megfogalmazása szerint az autizmus-spektrumzavar (ASD) egy olyan fejlődési zavar, mely az egész személyiségre kihat. Vagyis egy egész életen át tartó állapotként írható le az autizmus, amit egyébként egy genetikai eredetű, idegrendszeri fejlődési eltérés okoz és – egyes tévhitekkel ellentétben – még véletlenül sem a helytelen nevelés eredménye!

Szerencsére mára már - az Autizmus Világnapjának is köszönhetően - ott tartunk, hogy társadalmilag széles körben tisztában vannak az emberek azzal, hogy létezik az autizmus és azzal is, hogy egy autizmussal élő gyermek a szokásostól eltérő szociális és kommunikációs nevelést igényel. Ezekre az igényekre hívjuk fel a szélesebb társadalom figyelmét április 2-án, az autizmus világnapján. Mert minél többen tisztában vannak ezzel a többségi társadalomban, annál könnyebben illeszkedik be abba egy autizmussal élő gyermek!

- mondta a Ripost megkeresésére Rába Judit Helga, a székefehérvári Arany János EGYMI Autizmussal élő tanulók intézményegységének munkaközösség-vezetője.

Az autista emberek ugyanis másképp érzékelik a világot, valamint az emberekhez is másként viszonyulnak. Ám, hogy mindez hogyan néz ki a gyakorlatban, az már rendkívül változó: van több olyan enyhén autista ember a világon, aki nem is tudja magáról ezt. Akadnak viszont olyanok is, akik folyamatos felügyeletre szorulnak, mert magukra nézve akár veszélyesek is lehetnek!