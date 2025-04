A csepeli droggyár gyanúsítottjait Pressman kedvence szabadon engedte

Hivatkozási pont volt

Az is figyelemre méltó, hogy a még Matusik vezette OBT volt az, amely hivatkozási pontként szolgált az EU jogállamisági jelentéseinél és szolgáltatta az érveket az uniós források elzárásához. Két éve heves vitákat okozott, hogy az Európai Bizottság ellenőrzés nélkül az Országos Bírói Tanács többször adatokkal cáfolt, sok bíró személyes integritását sértő önkényes véleményét fogadta el.

A magyar kriminalisztika történetének legnagyobb droglaborja

Visszatérve a drogügyre: azt fontos tudni, hogy a rendőrség a magyar kriminalisztika történetének legnagyobb droglaborját számolta fel a közelmúltban. A Csepeli Művek területén a rendőrök majdnem száz kilogramm kristályos anyagot lefoglaltak, aminek a piaci értéke ötszázmillió forint, valamint 7,5 tonna olyan anyagot, amelyből nagyon könnyen állítható elő kábítószer. Ha ez piacra kerül, a feketepiaci értéke 12 milliárd forint lenne.

A csepeli kábítószerfogásról Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos számolt be múlt pénteken a közösségi oldalán.

Jeney Áron, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vezetője pedig szombaton tartott sajtótájékoztatóján mondta el, hogy a drogkereskedelem és más bűncselekmények gyanújával nyomozó rendőrség a jelzést a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kapta. A nyomozás során eljutottak ahhoz a 70 éves budapesti férfihez, aki a csomagokat megrendelte. Rajta keresztül jutottak el egy másik, 72 éves Pest vármegyei férfihez, ők ketten a gyanú szerint kábítószert akartak előállítani. Mindkettőjüket április 1-jén fogták el és őrizetbe vették.

Megvan a csoport vegyésze is

Az NNI vezetője beszámolt arról is, hogy a rendőröknek sikerült azonosítani egy 48 éves budapesti férfit, aki a feltételezések szerint a csoport vegyésze volt. A rendőrség őt is gyanúsítottként hallgatta ki és őrizetbe vette. A férfiaknál házkutatást tartottak és sikerült azokat a telephelyeket, raktárakat is azonosítani, ahol különböző mennyiségű és minőségű anyagokat találtak. Így jutottak el egy csepeli vegyi üzemhez, amely legálisan működött, de a gyanú szerint az üzemben illegális tevékenység is folyt – közölte Jeney Áron.

Azok az anyagok, amelyeket megtaláltak, illegális tevékenységre utaló bizonyítékok – tette hozzá az igazgató, aki megemlítette azt is, hogy a gyár területén nagyon sok vegyi anyag van, ezek azonosítása folyamatban van, valószínűleg több hetet is igénybe vesz.

A nyomozás során vagyonelemeket is lefoglaltak; 5,5 millió forint készpénzt, 60 ezer eurót és 30 millió forint értékű kötvényt, valamint olyan feljegyzéseket, amik alapján kábítószert lehetett előállítani.