Újra lecsapott a Lidl-s csaló: híres TikTokker a legújabb áldozata

Újabb áldozatokat szedett a Lidl-utalványos csaló. Hiába jelentették fel, úgy tűnik, a férfit ez nem érdekli, továbbra is járja az üzleteket és próbálja elpasszolni a kamu utalványait. Ezúttal egy TikTokon is ismert illatszerészt sikerült átvernie, aki bosszúból meg is osztotta oldalán a férfiról készült kamerafelvételeit. Aki felismeri a férfit és tudja az igazi nevét, keresse a rendőrséget.

Egyre jobb képek készülnek a Lidl-utalványos csalóról Fotó: TikTok

„Átb*szott a Lidl-kártyás csaló! Ez a videót azoknak készítem, akiknek üzlete, szolgáltatása van, ahová be tud menni ”Hercz Ádám” (nekem így mutatkozott be), a Lidl beszerzési igazgatójának adja ki magát. Belőlem nagyon felkészült volt, másfél órát tartózkodott nálunk. Az egész szitu arra épült fel, hogy ő mennyi Lidl-kártyát kap cafeteria gyanánt, majd lerakja a rád szánt mennyiséget. Egy 100-asra gondolt nálam értékben, amiért a felét kérte el egy bizonyos pillanatban, amikor én is belementem a játékba. Egy jó hír van kedves Ádám, remek kamerafelvételünk van”

– mondta el Póczos Andor a videójában.

A XIX. kerületben próbálkozott

Ahogyan azt a Metropol megírta, a csaló egy XIX. kerületi üzletben is próbálkozott, ennek során le is fotózták. Az esetet egy nő tette közzé, aki arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy az ismeretlen férfi a Lidl egyik beszerzési alkalmazottjának hazudta magát, majd hamis utalványokat próbált rásózni. A hölgy végül jelentette a csalási kísérletet az áruházláncnak, akik reagáltak is az esetre.

Így reagált a Lidl

Köszönjük üzenetét! Az Ön által küldött személy nem dolgozik a Lidl Magyarország kötelékében. Több vásárlónk is felhívta a figyelmünket a csalóra, ezért cégünk a szükséges jogi lépéseket megtette. Javasoljuk, hogy amennyiben Önnek is adott el inaktív Lidl-utalványt, tegyen hatósági bejelentést

– írta a cég illetékese válaszában.

A Lidl szerint nem az ő munkatársuk a férfi Fotó: olvasói

Nyíregyházán is próbálkozott

A csaló férfi valószínűleg már elhitte a saját hazugságát, ugyanis teljes meggyőződéssel adja elő magát, mintha tényleg a Lidl-nél dolgozna. Nyíregyházán, egy büfékocsi tulajdonosánál próbálkozott az Agyag utcában, neki is azt mondta, hogy a Lidl-nél van, felsővezetői beosztásban. Előadta, hogy annyi juttatást kapnak, hogy nem bírják elkölteni, majd elővette a kamu Lidl-s plasztikkártyát, és üzletet ajánlott a büfésnek. Közölte, hogy odaad három darabot is, de cserébe adjon neki 20 ezer forintot. Végül az volt a szerencse, hogy a büfés felismerte a férfit, ugyanis az interneten épp szembe jött vele a hír, miszerint az illető egy csaló.