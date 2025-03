Nem hallgattathatják el tovább: nyilvánosság elé lépett a 19 évesen az ufók által elrabolt fiú

Nincs olyan ember, aki legalább egyszer-kétszer az élete során ne gondolkodott volna el azon, hogy létezhetnek idegen lények más bolygókon. Az univerzum bizony sémák alapján működik, az elemek, az anyagok és a formák ismétlődnek, ebből kifolyólag az értelmes élet sémája is ismétlődhet. Bár a tudósok minden erőfeszítésükkel azon vannak, hogy találjanak olyan bolygót, amely életnek adhat otthont, eddig még nem sikerült rátalálni. Sokan azonban úgy gondolják hogy, noha mi még nem találtunk az idegenekre, ők már ránk találtak, a Földre utaztak, és most az emberiséget vizsgálják. Sok szemtanú igazolta azt, hogy már hosszú ideje jelen vannak, embereket rabolnak el, hogy a lehető legtöbbet megtudják rólunk. Most egy újabb áldozat lépett elő, aki hosszú ideje nem mert beszélni a szörnyű élményeiről.

Sokan láttak már űrhajókat

Calvin Parker a Mississippi állambeli Pascagoulában töltötte gyerekkorát, itt nőtt fel, és itt is tervezte leélni az életét. 1973 októberében azonban olyan dolog történt vele, ami örökre megváltoztatta az életét. Akkor mindössze 19 éves volt, a folyópart közelében volt, amikor észrevette, hogy kék villogó fények tűnnek fel az égbolton. Ovális tárgyakat figyelt meg, majd egyszeriben emelkedni kezdett. Csakhamar feltűnt neki, hogy nincsen egyedül: egy másik férfi is a fénysugárban emelkedik, és szépen lassan az űrhajó felé közelednek.

Amikor bekerültek az űrhajóba, szűrkés bőrű idegenekkel találták szembe magukat, akiknek a kezei olyanok volt, mint a rákok ollói. Vizsgálatokat végeztek az embereken, de nem szóltak hozzájuk. Úgy érezték, olyan ez, mint egy orvosi vizsgálat: az idegenek a lehető legnagyobb alapossággal vizsgálták ki a két férfi testét. Amikor visszatértek a földre, Calvin megivott egy italt, hogy megnyugodjanak némiképpen az idegei, majd ezután bejelentette a rendőrségnek a történteket, akik azonban nem hittek neki.

Calvin egész életében traumatizálva érezte magát, és a történtek után elöltözött a városból. Mivel nem hittek neki, soha többet nem beszélt az élményéről, sok-sok év után azonban most úgy döntött, mégis megosztja a világgal a történetét. Voltak azonban, akik igazolni tudták a szavát. A folyó túlpartján ugyanis három középkorú ember a szemtanúja volt annak, ahogyan megjelennek a fények és elviszik a két férfit - írja a DailyStar.