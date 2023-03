Most már semmi sem veheti el tőlünk a tavaszt!

Március 21-ével beköszönt a csillagászati tavasz, hétfőn késő este állt be a napéjegyenlőség: pontosan 12 óra volt a napkelte és a napnyugta között. A leghosszabb téli esték nyolc és fél órája után immár három és fél órával többet láthatjuk a Napot a fejünk felett.

Fotó: Pixabay

Mostantól tehát egyértelműen hosszabbak lesznek a nappalaink, mint az éjszakáink, egészen a június 21-diki nyári napfordulóig, amikor már 16 óra hosszat látható csillagrendszerünk névadója az égbolton. A napos órák számának növekedése pedig a felmelegedésnek is kedvez, az utóbbi napokban már megtapasztalhattuk, milyen is a finom tavaszi idő. Nos, kedden sem leszünk ennek híján: sok lesz a napsütés, igaz, helyenként - leginkább az Északi-középhegység és az Alföld területén - zápor, zivatar is várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, de a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet még mindig csak 2 és 7 fok között valószínű - írja a Köpönyeg.

Orvosmeteorológusuk szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, ami különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, ráadásul fizikai és szellemi teljesítőképességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet, náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülés alakulhat ki - figyelmeztet Pukoli Dániel.