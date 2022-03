Semmi sem véletlen, ezt a titkot rejti horoszkópod szimbóluma

A jelképeknek az asztrológiában is fontos szerepe van –valószínűleg viszont sosem gondolkodtál el rajta, hogy a horoszkópodnak miért éppen az a szimbólum jutott, ami. Itt az ideje, felfedjük a titkot.

Kos

A Kosok jelképéről egyértelműen eszünkbe jut a névadó állat szarva, de ennél jóval szimbolikusabb jelentést is felfedezhetünk a háttérben. A Kosok uralkodó hava a március, ami a tavasz kezdete: így a V-betűre emlékeztető szimbólum egyúttal a sarjadó növényekre enged következtetni. A találó jelkép egyúttal utal a Kosok erőteljes fejlődni akarására, törtető, buzgó és ambiciózus magatartására.

Bika

Akárcsak a Kosok, úgy a Bikák esetében is azonnal a zodiákus nevét adó állatra asszociálunk, pedig ennek a szimbólumnak is van másik jelentése. A stilizált bikafej két részből áll: egy körből és egy ívelt félkörből. Ez arra enged következtetni, hogy a Bikák életének egyik legfontosabb feladata az evilági élet élvezete, az anyagi, lelki stabilitás megalapozása. A szimbolikában a kör a teljességet, míg a félkör a lelket jelképezi – eszerint a bikák életében a szellemet uralja a lélek.

Ikrek

Az Ikrek jelképe remekül lefedi az elnevezést: a két párhuzamost alul és felül is összeköti egy-egy vonal, ha pedig a jelet középen elválasztjuk, akkor tükörképet kapunk. Mindez az Ikrek személyiségének kettőségére is remekül rávilágít: a jegy szülöttei folyton vívódnak a végletek között. Egyszerre akarnak megszabadulni bizonyos tulajdonságoktól, élethelyzetektől, amik legalább olyan erővel vonzzák is őket – így lesz a jelképből is két tűnődő fél, mégis egy egység.

Rák

A Rákok jelképe is utal a rákollókra, azonban ennél jóval összetettebb ez a szimbólum. Nem kisebb dolgokat hívatott megszemélyesíteni, mint az élet körforgását, a termékenységet, a nőiséget. Az egymásba fonódó ívek az anyaméhet, a női melleket szimbolizálják, az összeolvadó görbületek pedig az édesanyák védő ölelésére, karjaira engednek következtetni. A Rákok életében az anyaság, a család köztudottan alapvető, ezért is olyan sokatmondó az ő jelképük.

Oroszlán

Míg a Rákok egyértelműen a nőiséget személyesítik meg a zodiákusuk jelképe alapján, addig az Oroszlánok esetében már sokkal inkább a férfiasságot vélhetjük felfedezni. Nem is csoda, hogy az Oroszlánok bolygója a Nap, amit a mitológiában a férfiakkal azonosítanak – a kör formához csatlakozó vonal sokakat emlékeztet – okkal – egy stilizált spermiumra. Így ez a jelkép az új élet sarjadására, az erőre és a bátorságra enged következtetni.

Szűz

A Szűz csillagkép nagyon hasonlít a Skorpióhoz, mégis egészen más vonásokat tulajdonítanak neki. Ez részben abból is adódik, hogy a Szűz csillagképhez egy nagyon különlegesen ragyogó csillag is tartozik az égbolton. Az M-betűnek ebben az esetben vallási vonatkozása van: Mária Magdolnához kötik, akiről úgy tartják, hogy valójában Jézus felesége volt. Erre utal a szimbólum jobb sarkában levő, J-betűre emlékeztető vonalvezetés is.

Mérleg

A Mérleg szimbóluma a feltételezések szerint egy hidat hivatott megjeleníteni. Ez a találó jelkép egyszerre utal a Mérleg jegyűek személyiségére, és az adott időszak szerepére az évben. A Mérlegek az őszi napéjegyenlőség idején születnek, egyfajta átmenetet, hidat képeznek a két fontos évszak között. A személyiségük pedig pontosan passzol a képbe: türelmes, békítő alaptulajdonságokkal megáldott emberek tartoznak ehhez a zodiákushoz.

Skorpió

Akárcsak az Oroszlán jegy, úgy a Skorpió is erőteljesen magán hordozza a férfias vonásokat. Az M-betűből és a nyílból álló szimbólum a Skorpiókban levő különleges kettőségre mutat rá: a nyíl az állatok halálos csípésére, valamint a férfi nemi szervekre utal, az M-betű pedig az ég felé repülő madár szimbolikája. Így a Skorpió jelképben egyesül az, ami annyira jellemző a jegy szülötteire is: az élet, a felemelkedés és a tenni akarás mellett ott van a kegyetlen férfiasság és a halál.

Nyilas

A Nyilasok is az erőteljesebb, tüzes jegyek közé tartoznak, nem csoda tehát, hogy alapvetően férfias szimbólum jutott nekik a zodiákusok között. A kilőtt nyíl törtetésre, előremutatásra utal, és mivel jobbra tart az égen, ezzel is erősíti a jegy férfias, valamint jövőbe mutató vonásait. Kevés találóbb szimbólum akad a Nyilasénál, aminek a lendülete, életereje azonnal észrevehető, amint rápillantunk erre a jelképre.

Bak

A Bakok szimbóluma a legbonyolultabb mind közül és ez jól mutatja a jegy szülötteinek eredeti természetét: ők is kicsit megfejthetetlenek, utolérhetetlenek, „csavartak”, akár csak a jelképük. A Bakok szimbóluma magában hordozza a jegyre jellemző kettőséget: ridegnek tűnnek, pedig törődésre vágynak, mindeközben sokszor elnyomják nőies vonásaikat. Az életük gyakran bonyolult és keszekusza, pontosan olyan, mint a jelképük.

Vízöntő

A Vízöntők jelképét sokan tévesen értelmezik, a hullámok ugyanis nem csak a névadó vízre utalnak, hanem egyfajta rezgést, elektromosságot, kisugárzó erőt is megszemélyisítenek. Ez a szimbólum utal a Vízöntők „világmegváltó” életfelfogására, a tenni akarásukra, másrészről viszont remekül megmutatja, mennyire vonzódnak a modern dolgokhoz, a fejlődéshez.

Halak

A Halak jelkép stilizált, egyszerűsített formájában is fellelhető a két, egymástól elúszni kívánó hal, amik nem tudnak eltávolodni, mert farkuknál össze vannak kötve. Ez tökéletesen megmutatja, milyen vívódást élnek meg egész életükben a Halak. Állandóan a végletek között lavíroznak, próbálnak kitörni megszokásaikból, igyekeznek elszakadni a korlátaiktól, de ez számukra fizikálisan lehetetlen. Ezért van az, hogy a Halak olyan sokszor fordulnak a művészetek felé: általa tudják a legkönnyebben kifejezni önmagukat.