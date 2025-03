Ezzel az is kiderült, hogy az előző Közgyűlésen Magyar Péterék és Karácsonyék egy olyan emberért kardoskodtak 12 órán keresztül, akinek a nevét sem tudták... Egyszerre derült ki újfent a Tiszáról, hogy gőzük sincs semmiről és az is, hogy simán átvernék a budapestieket még ilyen pitiáner trükkökkel is mint zárt ülés meg álnevek.