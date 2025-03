Nézőpont Intézet: Ez lenne a végeredmény, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat

A 2025-ös év eddig rosszul alakult a Tisza Párt számára. Az „előrehozott választás” szilveszterkor megfogalmazott, hamar lelepleződött médiaheckje óta hibát hibára halmoz a párt és vezetője. Magyar Péter bennfentes kereskedési ügyétől a mellé behozott új arcok botrányain át a háborúpárti nyilatkozat aláírása körüli vitáig, mind-mind koptatták a Tisza Pártot. Ezek után nem meglepő, hogy éppen egyéves születésnapja előtt nem nőtt, hanem enyhén csökkent a Tisza Párt támogatottsága. A legvalószínűbb listás eredménye decemberben még 37, márciusban viszont csak 35 százalék volt. Ugyan a visszaesés mértéke nem jelentős, de a tendencia egyértelmű. A Tisza nem tudta tavaszra csökkenteni lemaradását a kormánypártoktól és stabilan csak Márki-Zay Péter egykori szavazótáborára számíthat.

Fotó: Nézőpont Intézet

A Fidesz-KDNP most vasárnap a választók 45 százalékának támogatására számíthatna, amely megfelel az EP-választási eredményének. A kormánypárt számára fontos fejlemény, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde óta témáival uralja a közbeszédet. A gyermekes anyák adó-elengedése, a 13. havi nyugdíj kifizetése vagy a kábítószerellenes határozott fellépés mind-mind a Fidesz számára kedvező ügyek.

A teljes felnőtt korú népességben még nagyobb, 12 százalékpontos a kormánypárt előnye. Jelenleg tehát a Tisza Párt szimpatizánsai aktívabbak (91 százalékuk aktív), mint a Fidesz tábora (81 százalékuk aktív). Mindez azt is jelenti, hogy a kormányoldalnak sokkal nagyobbak a tartalékai, akiket most a „véleménynyilvánító szavazással” próbál mobilizálni.

A Mi Hazánk az elmúlt hónapokban erősödni tudott. Most vasárnap akár 9 százalékos eredményt is elérhetne a kormány jobboldali ellenzéke. Nem véletlen, hogy Toroczkai László pártjának több programpontjának megvalósítását is felvállalta a kormánypárt.