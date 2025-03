Németh Lajos kitálalt, ilyen lesz az idei nyár

A legfőbb kérdés, ami mindenkit foglalkoztat: milyen időre számíthatunk idén nyáron? A tavalyi extrém forróság után sokan remélik, hogy az idei nyár valamivel enyhébb lesz. Németh Lajos meteorológus is megosztotta véleményét a várható időjárásról.

Németh Lajos meteorológus is megosztotta véleményét a várható időjárásról / Fotó: Markovics Gábor

A tavasz megérkezésével egyre többen várják a stabilan meleg időt, de vajon mit tartogat számunkra az idei nyár? A Klímapolitikai Intézet elemzése szerint a 2025-ös évszak valamivel mérsékeltebb lehet a tavalyinál, de a szélsőséges időjárási jelenségek továbbra is jelen lesznek.

Ahogy azt a Metropol megírta, Németh Lajos szerint ugyan egy kicsit enyhébb lehet az idei nyár, mint a 2024-es, de a nagy melegek elkerülhetetlenek. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy Magyarország tavaly rekord meleget tapasztalt, és szerinte ez idén nem fog megismétlődni, de azért nem nagy enyhülésre készülhetünk.

Biztos vagyok benne, hogy hőségriadóban is részünk lesz és a legmelegebb öt év között fog szerepelni 2025 is

– mondta Németh Lajos.

A Klímapolitikai Intézet adatai alapján a globális felmelegedés öngerjesztő folyamatai továbbra is zajlanak, így nem valószínű, hogy a következő években jelentős enyhülés következik be. Az előrejelzések szerint 45-48 százalék esély van arra, hogy 2025-ben az éves globális átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladja az 1,5 °C-os küszöbértéket, amelyet a párizsi klímaegyezmény is meghatározott.