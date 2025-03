"Messzinek tűnik" - Nem mond le az olimpiáról a magyar válogatott sztárja

A szokottnál később, 28 évesen robbant be a magyar kézilabda-válogatottba Sipos Adrián. A hétvégén 35. születésnapját ünneplő klasszis azóta is alapember Chema Rodriguez együttesében, ott volt tavaly nyáron Párizsban az ötkarikás játékokon, az idei vb-n, és a következő olimpia is cél a számára.

Sipos Adrián védekezésben és támadásban is hasznos / Fotó: Magyar Nemzet

Sipos a Magyar Nemzetnek beszélt arról, nincs azzal baj, hogy csak 28 évesen debütált a nemzeti csapatban, a lényeg, hogy élt a lehetőséggel.

"Az élet így hozta, nekem pedig akkor kellett élnem vele. Persze itt is nagyon sokat számított, hogy jó csapatba kerültem, így a beilleszkedés sem volt nehéz. Jól sikerült a bemutatkozásom, a sérülések is elkerültek, töretlen volt a fejlődésem" - mondta a kézilabdázó, aki másfél éve Németországban légióskodik, s meglepetésre a Melsungennel jelenleg vezetik is a bajnokságot. A külföldi életben sokat segített, hogy családja is vele költözött. Felesége és két kislánya a legfontosabb támasza. Komoly tervei vannak, így számol azzal is, hogy 38 évesen ott legyen pályafutása második olimpiáján.

Mivel a válogatottal ott voltunk az olimpián, gyakorlatilag 2023 júliusa óta megállás nélkül edzek és pályán vagyok, bírom a terhelést. Talán pályafutásom egyik, ha nem a legjobb periódusát élem. Meccsről meccsre haladok a karrieremben, bár nyilván én is tudom, hogy mennek az évek, és én sem leszek fiatalabb.

"Bár most még messzinek tűnik 2028, de el merek játszani a gondolattal, hogy a következő olimpián is ott legyek a válogatottal, és a csapatot is képesnek érzem arra, hogy újabb sikeres kvalifikációs sorozatot teljesítsen"- mondta Sipos.

A teljes interjút ide kattintva olvashatod el.