Lehűlést hoz az eső! – ekkor jöhet csak a tavaszi meleg

Hétfőn esős napra ébredhettünk, a keddi hőmérséklet megugrik 18 Celsius fokra, de az egynapos meleg időt lehűlés követi. A héten szerdától megérkezik a lehűlés, és kettős fronthatás terheli majd szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyek nem fognak örülni ennek a hétnek!

Az eheti előrejelzés lehűlést hoz majd. Fotó: Köpönyeg

Lehűlés várható a héten

Kezdetben a hét elején 15 Celsius fokra számíthatunk, majd ezután a hét második felétől már 13 Celsius fokokat mérhetünk. A lehűlés mellett szerdán, pénteken és szombaton esőzésre számíthatunk, ezeken a napokon este a hőmérséklet 7-, és 9 Celsius fokra is csökkenhet majd. Vasárnap akár 40 kilométer per órás széllökésekre is számíthatunk. A jövő hét hétfői és keddi napok lesznek a leghidegebbek, lehet elővenni a téli kabátokat ismét! Ekkor nappal 13 Celsius fokot mérhetünk, enyhe esőzéssel és széllökésekkel, este pedig a hőmérséklet egészen 5 Celsius fokra csökken.

Esőzés és váltakozó széllökések kísérik a hetet. Fotó: Alex Boc / Shutterstock

Ne aggódjunk, jön a jó idő!

Nincs ok azonban az aggodalomra, hiszen jövő hét kedd után, április kezdetével a hőmérséklet folyamatos növekedésnek indul, napsütésben gazdag hetet remélhetünk. Megszabadulhatunk ezután a hét után tehát a téli kabáttól, és az esernyőtől is!