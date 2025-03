Meglépte a Lidl: hétvégén életbe lép a mennyiségi korlátozás

A Lidl vásárlóira szigorú szabályok vonatkoznak ettől a hétvégétől (március 29.), ha a népszerű termékből szeretnének vásárolni. A Dubai csoki villámgyorsan a vásárlók kedvence lett, miután a különleges édesség a közösségi médiát is meghódította.

Fotó: Lidl

A brit Lidl hónap elején a szupermarket a TikTok-on jelentette be az új JD Gross Dubai-stílusú csokoládé náluk is kapható lesz. Ez annyira népszerűvé vált, hogy 6000 táblát jelentettek be a Lidl TikTok shop oldalán keresztül.

A szupermarket megerősítette, hogy ezeket – az előrejelzéseknek megfelelően – szinte azonnal el is kapkodták. A vásárlók percenként 72 darabot vettek, egészen addig, míg egy darab sem maradt.

A csokoládé fanatikus rajongói a TikTok-on mondták el véleményüket, és olyan dicsérő kommenteket írtak, mint: „Annyira jó! Kérem, hogy egész évben legyen raktáron”. Egy másik azt írta: „Ez a kedvencem”, míg egy újabb felhasználó úgy fogalmazott: „Szenzációs, abszolút imádtam, kérem, kérem, kérem, kérem, hozzák be a boltokba most!”.

A szupermarket láthatóan hallgatott a kommentekre, ugyanis azoknak, akik lemaradtak a TikTok exkluzív termékéről, már nem kell sokáig várniuk, hogy újabb esélyt kapjanak a beszerzésére – és ezúttal egy kicsit hagyományosabb formában.

A vásárlók ugyanis a szokásos Lidl-bevásárlásuk során juthatnak hozzá a csokoládéhoz március 29-től, szombattól már a boltokban is kapható lesz. Ugyanakkor kiemelték, hogy az üzletekben a vásárlók egyszerre legfeljebb két szeletet vehetnek át.

Erre az intézkedés azért volt szükség, hogy mindenki számára elérhető legyen az élmény, aki meg akarja kóstolni a megfizethető árú finomságot.

A Lidl büszkén állítja, hogy ez az ajánlat a legköltséghatékonyabb lehetőség bármelyik brit szupermarketlánc részéről – írja a Mirror.