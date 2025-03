Ott tanult, ahol Angelina Jolie: Jonatán hollywoodi álmot élt – Fotók

Nagy utat járt be Pinke Jonatán, mire ki merte mondani: ő már egész fiatalon az álmának él. Oroszlányban nőtt fel, és a kitartása egészen Hollywoodig repítette. A férfi színész akart lenni, és míg itthon nem vált valóra a vágya, a sors göröngyös, de gyümölcsöző jövő felé sodorta. Ő az első magyar, akit felvettek ösztöndíjra arra az egyetemre, ahol Angelina Jolie is a padokat koptatta.

Hollywoodban tanulhatott az oroszlányi fiatal, valóra vált az álma! Mögötte az iskola, ahol a többi között Angelina Jolie is tanult / Fotó: Bors olvasó

Hollywoodba sodorta az élet

Jonatán tinédzserként döntötte el, hogy olyan életet akar, amit másoknak büszkén mesélhet. Egy dalrészletbe kapaszkodott, hogy színésszé váljon: az Anna and the Barbies, Márti dala hajtotta őt.

Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni

– és ő ezt meg is fogadta.

- Akkor ez a szöveg annyira szíven ütött, hogy még most is meghatároz. Úgy akarok élni, hogy azt mondhatom, mindent megtettem. A szüleimnek fiatal korukban nem volt lehetőségük utazni. Én pénz nélkül is, de világot akartam látni és színésszé válni – kezdte el mondani a Borsnak Jonatán.

Segédszínész volt a József Attila Színházban, a Színművészetinél is próbálkozott, de nem vették el. Végül szerencsét próbált és egy amerikai hátizsákos túrán vett részt 2019-ben, ekkor kezdett körbekopogtatni a helyi színházi egyetemeken. Ha kidobták az ajtón, bement az ablakon: a The Lee Strasberg Theatre and Film Institute ösztöndíját célozta meg – a helyet, ahol Al Pacino, Angelina Jolie és Lady Gaga is tanultak.

Hatszor jelentkeztem, de egyszer sem sikerült, a hetediket már nem is igazán akartam beadni. Végül felvettek! El sem hittem, egyedül én voltam ott magyar, aki ösztöndíjat kapott.

– folytatta Jonatán.

Sok hírességgel, köztük Paris Jacksonnal is találkozott / Fotó: Bors olvasó

Los Angelesbe költözött 2022-ben, és időbe telt mire felfogta, tényleg megérkezett.

- Amikor megláttam a Hollywood feliratot, elsírtam magam. Az első órát az egyik tanár úgy kezdte, hogy tudnunk kell, ott abban a teremben Angelina Jolie is tanult. Éreztette, hogy tudjuk, milyen helyen vagyunk – idézte fel a fiatal színész.

A háromszoros Oscar-díjas Guillermo del Toro producer és forgatókönyvíróval is találkozhatott / Fotó: Bors olvasó

Kiállta a próbákat

Szigor uralkodott a sztáriskola falai között: ha Jonatán kétszer hiányzik, kicsapják és kitoloncolják az USA-ból, ő pedig sosem kockáztatott.

Messze laktam a sulitól, az óceán parton. Biciklivel jártam be, 30 kilométert tekertem oda-vissza. Sosem késtem el, és ezzel az egyik akkori tanárom máig példázik a diákoknak. Egyszer még el is ütöttek, de nem volt olyan komoly!

– mondja most már nevetve.