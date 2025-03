Hidvéghi Balázs: Hét kérdésben várjuk a magyarok véleményét Ukrajna uniós csatlakozásával járó veszélyekről

Hamarosan megkezdődik az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazási csomagok kézbesítése. A borítékban többek között benne lesz ez a papír is, amit a kezemben tartok, ami a legfontosabb szempontokat és kockázatokat foglalja össze az ukrán csatlakozással kapcsolatban. Ezeket érdemes mindenkinek alaposan megfontolnia, mielőtt döntést hoz. Brüsszel már elmondta, hogy miért érdeke Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozása. De a helyes döntés meghozatalához számba kell venni a magyar érdekeket is, ugyanis Ukrajna felvétele minden magyar ember életére hatással lehet. A felelős döntéshez tisztában kell lenni a csatlakozás előrelátható következményeivel és kockázataival is. Ezen a lapon hét pontban foglaljuk össze ezeket.

1) Első szempont a pénzügyi kockázatok kérdése, hiszen Ukrajna csatlakozásával Magyarország is nettó befizetővé válna. Megszűnnének a Magyarországnak járó uniós források, és minden pénz Ukrajnába menne. Ráadásul Brüsszel egy óriási, közös hitelfelvételt is erőltet, vagyis közösen adósodnánk el a gyorsított ukrán felvétel miatt. Szerintünk ezt nem lehet vállalni.

2) Szintén kiemelten fontos a mezőgazdasági kockázatok kérdése. Ukrajna művelhető földterülete akkora, mint az egész Unió földterületének egyharmada. Az ukrán csatlakozással a magyar gazdák elveszítenék a földalapú támogatásokat, minden uniós forrás az ukrán mezőgazdaságnak jutna.

3) Ehhez kapcsolódik az élelmiszerbiztonsági kockázatok kérdése is. Ukrajnában engedélyezett a génmódosított növények termesztése, és számos olyan vegyszert is használnak, ami az Unió területén már rég tilos. Ukrajna csatlakozásával kinyílna a piac a silány minőségű, genetikailag módosított ukrán termékek előtt.

4) Fontos a biztonsági kockázatok kérdése is. Ukrajna már a háború előtt is a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés egyik központja volt Kelet-Európában. Nagy a veszélye annak, hogy a háború során Ukrajnába került fegyverek egy része bűnözők kezére kerül. Az uniós csatlakozással az ukrán maffia előtt megnyílna az út Európa, és így Magyarország felé is.