Újabb nagy dobásra készül Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje

Galamb Alex, az ország kedvenc roma pékje pontosan tudja, mit jelent a nyomor és a nélkülözés, hiszen gyermekkorában a saját bőrén tapasztalta meg ezeket. Miután az édesanyja büntetéssel fenyegetve megtiltotta neki, hogy elmenjen az iskolába, bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba. Az intézetben megtanulta a vízöblítéses illemhely használatát és pék-cukrász bizonyítványt szerzett. Ma már egyetemre jár, és ha végez, tanítóként szeretne elhelyezkedni.

Galamb Alex újabb akciót tervez / Fotó: Bors

Galamb Alex sosem áll le

Az ország a pandémia idején ismerte meg a nevét, amikor a falujában, Hernádnémetiben élő gyerekeket a házába invitálta, hogy megmutassa nekik, hogyan készülnek a péksütemények. Később létrehozta az azóta is működő Sütni Jó! Alapítványt. A szervezetet magánszemélyek és cégek is támogatják, hiszen Alex szegény gyermekeket mentorál és jótékonykodik. Rendszeresen visz ajándékba kakaós csigát vagy egyéb finomságokat például idősotthonokba. Nemrég 1000 darab brióst osztott szét hajléktalanoknak és érdeklődőknek egy miskolci rendezvényen, most pedig úgy döntött, hogy emel a téten.

Nagyon sok támogatást és segítséget kaptam a társadalomtól, és szeretném ezt viszonozni az embereknek. Nagyon régen elültek mellőlem a villamoson, de most már odajönnek hozzám, mondván, ismerik a tevékenységemet

– mondta a Borsnak Alex és hozzátette: szeretné mindenki figyelmét felhívni, hogy van kiút a szegénységből, de megfelelő támogatás nélkül nehezen állnak fel az elesettek.

Igaz, hogy gyerekkoromban szinte semmit sem engedhettem meg magamnak, de már belefér, hogy a feleségemmel és a három gyermekemmel néha elmenjek egy étterembe vagy beüljek egy moziba. Megbecsülöm azt, amim van, de szeretnék folyamatosan fejlődni. Az álmom, hogy egy nap elindíthassam a saját pékségemet, amelyben már munkát is adhatok a most hozzám járó gyerekeknek. Őket is arra biztatom, hogy tanuljanak és hozzák ki magukból a maximumot

– magyarázta Alex.

A népszerű pék még nyár előtt véghez szeretné vinni új tervét, melynek célja, hogy örömöt adjon másoknak.

A somlói galuska egy népszerű magyar desszert. Nem csoda, hiszen ízletes dió, vanília és csokoládé van benne, a finom piskótával együtt. Az ezer adag elkészítése, porciózása és megfelelő szállítása persze komoly szervezést igényel, de úgy érzem, mindenképpen megéri majd a befektetett munka

– fejezte be a roma pék, aki persze most is rászorulóknak szánja az édes ajándékot.

Nézd meg a Bors videóját, hogyan sütött pizzát a roma pék!