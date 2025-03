„Egy másik nőről beszéltem álmomban - és most rémálomszerű helyzetbe kerültem a feleségemmel”

Egy éjszaka során az álmában egy másik nőről beszélt, és ezzel rémálommá változtatta házasságát. A felesége azóta sem hiszi el, hogy nem csalta meg, pedig teljesen ártatlannak érzi magát. Most pedig az asszony ezt ürügyként használja arra, hogy egy másik férfinál keresse a boldogságot.

A férfi szereti a feleségét, és biztos benne, hogy az asszony is szereti őt Fotó: Rodolfo Clix / Fotó: Pexels.com/Illusztráció

A The Sun szakértőjének írt levelében a férfi elmondja, hogy huszonkét éve házasok, mindketten a negyvenes éveik végén járnak. Egykor egy kolléganője iránt érzett gyermeki rajongást. Akkoriban stresszes időszakot élt át, emiatt nyugtalanul aludt, és néha beszélt álmában. Egy éjszaka a felesége arra ébredt, hogy a férje ennek a nőnek a nevét mondja ki, sőt még azt is, hogy szereti őt. A nő teljesen összetört, a férfi pedig szégyellte magát, de valójában soha nem történt semmi közte és a kolléganő között. A nő boldog házasságban élt, és nem is tudott róla, hogy a férfi vonzódik hozzá. Ennél is fontosabb, hogy a férfi soha nem akarta megcsalni a feleségét.

Hiába volt minden magyarázkodás, az asszony nem tudta elengedni ezt az emléket. Ha veszekedtek, mindig előkerült a téma. Nemrégiben a férfi észrevette, hogy a felesége egy ismerősük volt férjével beszélget online. Attól tart, hogy a kapcsolatuk ennél is tovább ment, és talán már együtt is voltak. A nő azonban mindent tagad. Azt állítja, hogy amit a férje mondott álmában, sosem hagyta nyugodni, és ettől kezdve úgy érezte, nem bízhat meg benne, és hogy nem elég jó számára.

A férfi szereti a feleségét, és biztos benne, hogy az asszony is szereti őt. Mindketten meg akarják menteni a házasságukat, de képtelenek túllépni ezen a problémán. Az intim életük is teljesen megromlott, egyikük sem érzi magát komfortosan a másik közelségében. A férfi attól tart, hogy a kapcsolatuk menthetetlen.

A The Sun szakértője szerint a feleség soha nem bocsátott meg igazán a férjének azért, amit álmában mondott. Éveken át magában hordozta a sérelmet, és most ezzel igazolja a saját tettét, ha nem is egy fizikai, de egy érzelmi viszonyt. Úgy érzi, megbántották, és ezért tudat alatt ő is fájdalmat akar okozni. Mivel azonban szeretik egymást, nagy kár lenne, ha emiatt tönkremenne a házasságuk. Ha meg akarják menteni a kapcsolatukat, szükségük van egy mélyebb, őszinte beszélgetésre, amelyben végre lezárhatják ezt az ügyet. Ehhez azonban szakmai segítségre is szükség lehet. Egy párterapeuta segítségével egy biztonságos közegben dolgozhatják fel a problémáikat és találhatnak kiutat ebből a helyzetből.