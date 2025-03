Megszólalt a jós a Farm VIP-ről, szörnyű gyilkosság történt

Hidegből, esőből és megrázó tragédiákból is akadt bőven, március utolsó hétvégéjére. A hét legolvasottabb hírei között viszont akadt meglepő jóslat is, amire sokan felkapták a fejüket. Kiderült, mit üzent az univerzum a zalaegerszegi mágusnak a Farm VIP-ről, és a többi között a battonyai öngyilkosság-gyilkosság újabb részleteire is fény derült.

A Farm VIP győztese egy férfi lehet / Fotó: TV2

Ki lehet a Farm VIP nyertese?

Váratlan baleset és viták is lehetnek a Farm VIP 2025-ös évadában. Illy Roland Tamás a Bors kérésére belepillantott különleges képességével a vetélkedő jövőjébe és kiderült, ki nyerheti az 5. évadot. Hihetetlen, ami kiderült! A zalaegerszegi mágus szerint a Farm VIP győztese a sárga csapatból fog kikerülni - olyan személy kerül ki győztesként, aki „külsőleg izom, lelkileg pedig hullámvasút”.

A Farm VIP idei győztese - a mágus szerint - a sárga csapatból kerül ki Fotó: TV2

Szörnyű, amit tett

A gyilkosság az egész országot megrázta: március 24-én hétfőn, Battonyán, szörnyű tragédia történt. Száguldó rendőrök, mentők lepték el a Damjanich utcát, aztán jött az utcában élők borzalmas sokkja: minkét szomszédjuk, egy 52 éves asszony és férje a takaros, családi házban meghalt. A román asszony a férjével élt ott. A nőn az 55 éves férj ejtett olyan sérüléseket, amikbe az 52 éves asszony belehalt, a férfi pedig ezután végezhetett magával. Döbbenetes, mi állhatott a battonyai gyilkosság-öngyilkosság hátterében.

Sokk, meglepettség Óbudán

Battonya után Óbudán is tragédia történt. A kerületben március 28-án, egy fiatal férfi zuhant ki egy társasház, hatodik emeleti erkélyéről. Lapunk úgy tudja, a Lajos utcai épületről egy 30 év körüli férfi zuhant a mélybe. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja, egyelőre nem zárható ki sem a baleset, sem az önkezűség. Egy szemtanú látta a történteket, hogy mit mondott pontosan, cikkünkből kiderül.

Eső, eső – jaj, ne gyere

Nem kellett a szomszédba menni, ha egy kis esőre vágytunk a héten. Az eheti időjárás miatt sokan lógattuk az orrunkat, hiszen drasztikusan zuhant a hőmérséklet és sok csapadék zúdult a településekre. Az előrejelzés nem kecsegtetett jóval, ráadásul a meteogyógyász szerint az óraátállítás miatt is fájhat a fejünk. Szó szerint!