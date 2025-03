Fiatalabb koromban évi 200 napot töltöttem horgászattal. Most már sokkal célzottabban pecázom. Ennek az is az oka, hogy kevesebb a szabadidőm. Sajnos ez nem egy olyan sportág, amiből meg lehet élni Magyarországon, ezért mellette dolgozom, ráadásul két gyönyörű gyermek apukája is vagyok, és velük is időt szeretnék tölteni. Ettől függetlenül a mai napig 100 nap fölött horgászom