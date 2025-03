„Ez megváltoztatta az életem” – az olimpiai bajnok betegségéről vallott

Rebecca Adlington olimpiai aranyérmes úszónő nemrég hozta nyilvánosságra, hogy cöliákiát diagnosztizáltak nála. Ez az autoimmun betegség az Egyesült Királyságban körülbelül minden századik embert érint, és az élet minden területére hatással lehet. A BBC Sports műsorvezetőjeként dolgozó sportoló egy videóban osztotta meg tapasztalatait a Coeliac UK Instagram-oldalán, és arra kérte követőit, hogy írják alá a gluténmentes ételek vényre történő elérhetőségét támogató petíciót.

A betegség olyan tüneteket is okozhat, mint a vashiányos vérszegénység - Fotó: Kaboompics.com / Pexels (illusztráció)

A cöliákia egy olyan állapot, amelyben a glutén – a búzában, árpában és rozsban megtalálható fehérje – fogyasztása kiváltja az immunrendszer támadását a vékonybél belső falával szemben. Bár sokan tisztában vannak azzal, hogy ez a betegség összefügg a gluténnal, számos kevésbé ismert tünet is jelezheti a problémát.

A leggyakoribb panaszok közé tartozik a puffadás, hasmenés, gyomorfájdalom és fáradtság. Ugyanakkor az érintettek egyharmadának semmilyen tünete nincs, ezért is hívják sok esetben „néma cöliákiának”. A betegség olyan tüneteket is okozhat, mint a vashiányos vérszegénység, amely sápadtsággal, állandó kimerültséggel és gyengeséggel jár. Emellett gyakori a csökkent csontsűrűség is, ami hátfájást, görnyedt testtartást és a szokásosnál könnyebben bekövetkező töréseket okozhat. A végtagokban jelentkező bizsergés és zsibbadás is árulkodó lehet, ahogy a nőknél jelentkező meddőség is. Minden tizedik cöliákiás egy speciális, viszkető, kiütésszerű bőrtünetet is tapasztalhat, különösen a könyökön, térden, háton vagy a fejbőrön.

A betegség gyakran összetéveszthető az irritábilis bél szindrómával (IBS), mivel a tünetek sokszor azonosak. A pontos diagnózist vérvizsgálat adja, amely kimutatja a gluténra adott immunválaszt. Ha az eredmény pozitív, a kezelést egy élethosszig tartó gluténmentes diéta jelenti – ez teljes gyógyulást és tünetmentességet eredményezhet - írja a Mirror.