Friss fotót kaptunk az újabb magyarországi horrorbalesetről

Ahogy korábban beszámoltunk róla, péntek reggel Berzence és Szenta határánál egy személyautó letért az útról és árokba hajtott. A baleset helyszínére két mentőhelikopter is érkezett, és négy személy sérült meg. Most helyszíni fotókat is megosztott a sonline.hu.

Az autóban négyen utaztak, és a balesetnek súlyos sérültjei is vannak Fotó: Nagyatád HTP

Az autó lesodródott az útról, és árokba hajtott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók áramtalanították a járművet. Az autóban négyen utaztak, és a balesetnek súlyos sérültjei is vannak, két mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.