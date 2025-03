Dráma Balatonfüreden: felcsaptak a lángok a mozdonyban, menekíteni kellett az utasokat – videó

Pillanatok alatt drámai helyzet alakult ki szombat este Balatonfüreden, a vasútállomáson, amikor egy dízelmozdony lángra kapott tolatás közben. Ugyan a mozdonyt lekapcsolták a kocsikról, de az utasokat biztonságból így is lemenekítették, illetve szerencsére a mozdonyvezető is időben le tudott menekülni. Jelenleg még nem tudni, mi okozta a mozdonytüzet. A Tények az eset kapcsán megjegyzi: kész szerencse, hogy nem menet közben történt mindez, akkor ugyanis könnyedén a kocsikra is átterjedhetett volna a tűz.