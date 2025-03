Sokkot kapott az Aldi egyik vásárlója attól, amit a banánok között talált

Sokkot kapott egy vásárló, amikor váratlan vendégre bukkant az Aldiban vásárolt banánok között. Az 51 éves Pauline Smith a skóciai Montrose üzletében vásárolt gyümölcsöt, és éppen bepakolta a termékeket az autójába, amikor valami különöset látott.

Sokkot kapott egy vásárló, amikor váratlan vendégre bukkant az Aldiban vásárolt banánok között (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Amikor bepakoltam a bevásárlást az autóba, észrevettem, hogy valami rátapadt az egyik banánra, és amikor közelebbről megnéztem, rájöttem, hogy az valójában pókselyem, levéldarabokkal

- számolt be a sokkoló felfedezésről Pauline. A pókselyem vékony, erős fehérjeszál, amit a pókok választanak ki az utótestük végében lévő szövőmirigyekben.

Pókot talált az Aldiból hazaérve

A vásárló ezután póktojásokat is talált a banánon, alig várta, hogy hazaérjen és mikroszkóppal közelről is megvizsgálhassa a banánt. Ekkor egy összenyomott pókot is talált.

Sajnos a mikroszkóp alatt egy összenyomott kis pókot is találtam. Feltételezem, hogy néhány tojás kikelt

- idézi Paulina szavait a Daily Star.

A nő ezután egy Facebook-csoporthoz fordult segítségért, ahol valódi pókszakértők gyűltek össze. Itt kiderült, hogy egy Közép- és Dél-Amerikából származó pókfajról van szó, amely szerencsére semmilyen veszélyt nem jelent az emberre.