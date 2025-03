"A legegyszerűbb mozdulatok is pokoli kínokkal járnak" - így van most a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Kitűzték a tárgyalás első időpontját a Jókai utcai házomlás következtében lebénult balerina sérelemdíjának ügyében. Tóth Nikolett, a Budapesti Operettszínház művésze 2022 nyarán éppen a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A törmelékek maguk alá temették, és napokig kérdéses volt, hogy egyáltalán túléli-e a balesetet. A táncművész bordától lefelé lebénult, és azóta is kerekesszékben éli az életét.

A lebénult balerina tetemes sérelemdíjra jogosult Fotó: Mate Krisztian

A balerina, az ügyvédje szerint, igen magas sérelemdíjra jogosult, ezért beperelték az építkezés kivitelezőjét. A Fővárosi Törvényszéken április 25-én tartják az ügyben az első tárgyalási napot. A balerina a Borsnak beszélt arról, hogy mennyire változott meg az élete, illetve mi az, amit a baleset elvett tőle.

Konkrétan mindent! Elvette az álmaimat. Nem dolgozhatok az eredeti szakmámban, és egyedül képtelen vagyok egy napot is végigvinni. Szinte mindenben szükségem van segítségre, és folyamatos neuropátiás fájdalmak kínoznak. Gyakorlatilag attól kezdve, hogy felkelek, egészen addig, míg el nem alszom

– mondta Niki.

A lebénult balerina állandó fájdalmaktól szenved

A balerina a barátaival is alig tud találkozni, mert folyamatosan néznie kell az órát, hiszen bizonyos tevékenységeket a nap adott pontjában kell elvégeznie. Emellett az is problémát okoz, hogy sok vendéglátóhely nincs akadálymentesítve, így az is komoly szervezést igényel, ha a társaságával be szeretne ülni valahova.

- A mozgás négyéves koromtól meghatározó szerepet játszott az életemben. Először sportoltam, majd 6-7 évesen balettozni kezdtem – emlékezett vissza a táncművész, aki felnőtt korában már főszerepeket kapott a Budapesti Operettszínházban.

Nikolett naponta jár rehabilitációs kezelésekre, ám azok eredményességéről semmi konkrétumot nem tud megemlíteni.

Minél többet mozgok, annál kevésbé görcsös a lábam, és talán elmondhatom, hogy ügyesedtem egy kicsit

– magyarázta a lebénult balerina, akinek a felsőteste aktív. A karja ugyan erősödött, de mivel az egyik kulcscsontját össze kellett a kórházban illeszteni, a jobb oldalon a váll körüli izmai felborultak.