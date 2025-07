Nyitrai Zsolt: Már 25 ezren igényelték a munkáshitelt

Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta: ingatlanfedezet nélkül igényelhető, szabad felhasználású, kamatmentes kölcsönről van szó, amelynek a futamideje a 10 évet, az összege pedig a 4 millió forintot is elérheti.

Ezt vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, gépjármű vásárlásra fordítják - tette hozzá, azzal együtt, hogy a kormány a tanuló fiatalokat diákhitellel, a dolgozó fiatalokat munkáshitellel támogatja.

A videóban elhangzik az is, hogy aki tudatosan szeretné felhasználni a munkáshitelt, az kezelheti akár befektetésként is, és állampapírba is teheti azt.

Ez nem egy szokásos hitel, hiszen kamatmentes, szabadon felhasználható és hosszú távon is megéri. Nekem ez most egy befektetés a jövőmbe, ugyanúgy, mint egy jó szerszámkészlet. Hosszú távon megtérül

- hallható a videóban.