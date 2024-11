Lábra szeretne állni a lebénult balerina, de van még egy másik nagy álma is

Céljairól és a jelenlegi életéről mesélt a Borsnak a Jókai utcai házomlás következtében lebénult balerina. Tóth Nikolett az otthonában fogadott bennünket.

A lebénult balerina hisz a csodában Fotó: Mate Krisztian

Miután megtörtént a tragikus baleset, és Niki magához tért a kórházban, édesanyja és akkori párja is ott voltak mellette. A fiatal lány - miután szembesült vele, hogy milyen súlyosak a sérülései-, összeomlott. Sokáig a szűk környezetén kívül senkivel sem állt szóba, magába és a fájdalmába burkolózott. Ez azonban mára megváltozott: Niki hatalmas erőről tett bizonyságot, és nem csak fizikailag - ami a szinte mindennapos terápiás mozgást jelenti,- hanem lelkileg is. Újra boldogan áll a mindennapok kihívásai elé, és előmerészkedik már a "várából" is, szívesen vesz részt különféle programokon.

Nem vagyok túl sokat itthon, mert sokat járok rehabilitációra, és szerencsére ősszel elkezdtem dolgozni az Operettszínházban balettmesterként. Ezeken kívül igyekszem a barátaimmal is minél több időt együtt tölteni

– mesélte örömmel Niki a Borsnak.

A bájos balerina, ha mégis otthon tölti a szabadidejét, elsősorban filmeket néz szívesen.

Szeretem a sorozatokat

- mondta mosolyogva Niki.

A lebénult balerina nézőként is szívesen jár színházba

A kerekesszékes táncművész számára a közlekedés persze okoz némi kihívást.

- A tömegközlekedést ritkán veszem igénybe a baleset óta, de már utaztam villamoson. Az könnyen ment – árulta el Niki, és megjegyezte, hogy amennyiben autóval kell mennie valahova, segítségre van szüksége.

Niki az egykori spicc-cipőjét is megmutatta Fotó: Bors

A programjaimra sokszor elkísér az anyukám, mert a kocsiba való be- és kiszállás vele megy a legjobban.

A balerina igyekszik hasonlóan élni, mint a vele egyidős, fiatal nők. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szó hagyományos értelmében bulizni vágyik.

- Abból már tulajdonképpen kinőttem. Ha van egy esemény, például egy születésnap, szeretek a barátokkal meginni valahol egy fröccsöt, de a legfontosabbnak a sok beszélgetést érzem. Hozzáteszem, a színház számomra nem csupán a munkát jelenti, nézőként is szívesen beülök egy-egy táncos vagy prózai darabra. Ezek azok, melyek kikapcsolnak – mesélte a balerina.

Nikire jellemző, hogy sok kérdésünkre mosolyogva, nevetve válaszolt. A felfogása szerint fontos, hogy így álljon hozzá.

- Szinte az elejétől fogva így gondolkodom. Valahogy ez jött. Semmivel nem lenne jobb a helyzetem, ha állandóan szomorkodnék. Azt persze kijelentem, hogy nem fogadtam el, hogy mozgássérült vagyok, ezért kész vagyok mindent megtenni annak érdekében, hogy egy nap lábra álljak – szögezte le az elszánt hölgy. Nikinek persze más távoli céljai is vannak.

Jelenleg nincs párkapcsolatom, mert jelenleg nem az a legfontosabb az életemben, de hiszem, hogy nap rátalálok az igaz társamra. Természetesen szeretnék családot alapítani, tehát gyermekre is vágyom

– árulta el további álmait a táncművész.