Mégis visszatér a másfél éve visszavonult népszerű magyar énekes? Elárulta a Borsnak!

2023 decemberében egy korszak lezárult: 20 éves pályafutás után jelentette be visszavonulását Tilinger Attila, a Házibuli Attilával című műsor énekese. Már akkor is hangsúlyozta, hogy ez nem a műsora megszűnését jelenti, s most kiderült, az énekesi karrierjétől sem volt végleges a búcsú.

Tilinger Attila visszavonulása után újra a mikrofon mögött: mégsem végleges a visszavonulás? (Fotó: @csanyipisti / Csányi István)

Lehet újra felcsendülnek Tilinger Attila dalai?

Az énekes ugyanis az elmúlt hetekben új dalokkal jelentkezett és új lemezt is ígér. Felmerül a kérdés: most mégis visszatér a mikrofon elé?

A visszatérés még nem aktuális kérdés nálam, egyelőre nincs változás ezen a téren, azonban az életem elválaszthatatlan része a Házibuli, amelyben elvárás, hogy színpadra álljak, így időnként nem árt frissíteni a dalok listáját a televízióban.

– mondta lapunknak az énekes, aki hozzátette: „Az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy az a több száz dal, amit az elmúlt két évtizedben írtam akár magamnak, akár más ismert előadóknak, mind kivétel nélkül személyre lett szabva, így vannak olyanok is, amelyek »nagyon én« dalok, és ezeket megcsinálom magamnak.”

„Még mindig kevés a napi 24 óra”

Korábban, a visszavonulásnak bejelentése után Attila a Metropolnak elmondta, hogy a kijelentése után váratlanul megszaporodtak a felkérések. Az érdeklődés azóta sem csillapodott irányában.

„Örülök, hogy sokan örülnek ennek a készülő új lemeznek és már az is megfordult a fejünkben a kiadómmal, hogy ha a tavaszi-nyári fellépés-szezonban nem szeretnénk részt venni, akkor azért az őszi-téli időszakban egy-két akusztikus klubkoncertet szerveznénk a fővárosba, mert nagyon nagy a külső nyomás. Úgy látjuk, a közönség nem felejt és szeretne találkozni velem. Ennek a lehetőségén pedig komolyan elgondolkodtunk” – összegezte az énekes, producer, akinek a saját zenei pályája egyengetésén kívül is bőven van mit tennie.

„Munka terén továbbra sem panaszkodom, még mindig kevés a napi 24 óra, viszont minden, amit csinálok, azt mindig megújuló erővel és rengeteg energiával telve teszem. Rendezek, vágok, koordinálom a kiadványainkat, a stúdióban pedig mindig rengeteg a munka, a saját lemezem mellett több meglepetés is készül jelenleg” – ígérte.