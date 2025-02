Borzalmasan indult a hétvége Magyarországon, nagyon nagy a baj

Kigyulladt egy kocsi Dunakeszin, az Alagi majornál - számolt be róla a katasztrófavédelem. A jármű teljes terjedelmében égett. A főváros hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat. Percekkel később tűz keletkezett egy egészségügyi intézmény pinceszintjén, Budapest VI. kerületében, a Podmaniczky utcában. A helyszínen mintegy öt négyzetméteren berendezési tárgyak égtek. A tűz nem terjedt át másik helyiségekbe. A főváros hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végeznek.

Őrbottyánban egy kétszintes faház gyulladt ki, az Arany János utcában. A mintegy kilencven négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete és belső tere is teljes terjedelmében ég. A váci és a gödöllői hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is a helyszínre riasztották. Tűz van Rábagyarmaton is, a Teleki úton. Mintegy kétszázötven négyzetméteren több épület is ég. A körmendi és a szentgotthárdi, valamint a szombathelyi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett.

Kigyulladt egy melléképület Budapest XVIII. kerületében, a Benedek Elek utcában is. A mintegy százötven négyzetméter alapterületű lakóház mintegy hetven négyzetméter alapterületű melléképülete égett. A főváros hivatásos tűzoltói három vízsugárral eloltották a lángokat. Utómunkálatokat végzik. Illetve kigyulladt egy lakóház a Nógrád vármegyei Szátok településen, a Rózsa utcában. A mintegy negyven négyzetméter alapterületű ingatlan tetőszerkezete és belső tere is teljes terjedelmében égett. A balassagyarmati és a rétsági hivatásos tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.