Csoda történik: SMA Tomika lábra fog állni

Ismét elérkezett az az időszak, amikor rendelkezhetünk a tavalyi adónk 1%-ával. Az előző években SMA Tomika és családja igazi csodának lehettek a részesei, hiszen rengetegen gondolták úgy, hogy a kisfiúnak ajánlják fel az adó 1%-át. Bár Tomika 2024-ben megkapta az életmentő génkezelést, továbbra is szüksége van az emberek támogatására.

SMA Tomikának rengeteg megpróbáltatáson kellett keresztülmennie / Fotó: Maté Krisztián / Bors

SMA Tomika reményteli év elé néz

Hála Nektek, idén folyamatosan biztosítani tudjuk számára a szükséges fejlesztéseket. Heti egyszer járunk robotikára, kétszer foglalkozik vele gyógytornász és egyszer logopédus. Ez nagyon, de nagyon fontos számára, hogy olyan iramban szárnyaljon tovább, ahogy eddig is tette.

– árulta el lapunknak a kisfiú édesanyja, Hornischer Anikó.

Ebből a pénzből tudják fedezni számára az Olaszországban méretpontosan rá készült eszközöket, az állítót, korzettet és afót is. Az állító és az afó megadja neki az állás, járás szabadságát, a korzett pedig óvja a gerincferdüléstől. Mindez nagyon fontos ahhoz, hogy a kisfiú egyszer utolérje kortársait és egy élhetőbb életet biztosítsanak számára.

Már most láthatjuk a Tomika által eddig elvégzett kemény munka eredményét, és töretlenül hiszünk abban, hogy jó úton járunk. Határ a csillagos ég: ezt többen mondtátok már nekünk, és mi is úgy látjuk, hogy a sok-sok kitartó munka meghozza a kívánt eredményt, és rengeteget segít kisfiunknak.

– tette hozzá az édesanya.

Az adód 1%-ával újabb esélyt kaphat SMA Tomika / Fotó: Olvasói fotó

Ehhez azonban az is kell, hogy a Galó család a jövőben is biztosítani tudja számára azokat a kezeléseket, gyógytornákat és teljes rehabilitációt, ami szükséges számára. Ehhez a család az idei évben is az emberek támogatását és segítségét kéri, hogy folytathassák a megkezdett utat, és a génterápia által adott eséllyel Tomika tényleg úgy fejlődjön, erősödjön, ahogy a hihetetlen akaratereje engedi.

Köszönjük, ha idén is velünk vagytok!

– zárta gondolatait Anikó.