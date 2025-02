„Olyan jó, hogy igazi gyerek lehet!" – Idén SMA Tomika sem hagyja ki a farsangi ünneplést

Mint arról elsők között beszámoltunk, 2023-ban karácsony után bombaként robbant a hír: összegyűlt a 700 millió forint SMA Tomika dubaji gyógykezelésére. A kisfiú rengeteg vizsgálaton átesett, majd végül eljött a nagy nap. A kisfiú megkapta az életmentő génterápiát. A szülők sosem fogják elfelejteni azt a napot, amikor Tomika esélyt kapott az életre. A gyermek azóta rengeteget fejlődött, most pedig a farsangot is kiélvezheti az osztálytársaival.

SMA Tomika Formula 1-es versenypilótának öltözik Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

Egy éve már, hogy az a bizonyos repülő február 14-én felszállt egy picike kis harcossal és meg sem állt Dubajig. Egy álom vált valóra ezen a napon, amiért évekig rengeteg szív dobbant együtt, hogy sikerüljön.

Tele voltunk reménnyel, álmokkal, alig hittük el, hogy tényleg sikerült az, amiért évekig küzdöttünk. De féltünk is, hiszen nem tudtuk mi vár ránk Dubajban. Egy ismeretlen világba költöztünk hónapokra. Nem tudtuk Tomika hogyan fogja viselni, távol a családtól, rokonoktól, barátoktól.

– részletezte a kisfiú anyukája, Hornischer Anikó.

Anikó azonban hamar rájött, hogy kár volt aggódnia. Amint landoltak Tomikát elvarázsolták a hatalmas város fényei, a kelet varázsa magába zárta. Még az időeltolódást is ő viselte legjobban. Hiába feküdtek le bőven éjfél után, már másnap reggel úgy kelt, mintha mindig is ott lettek volna. A világ legtermészetesebb dolga volt számára, hogy az a kis apartman lesz az otthonuk a következő hónapokban.

Ezen a napon kezdődött a mi új, reménységgel teli életünk, ami messzebbre vezetett, mint remélni mertük volna!

– folytatta.

SMA Tomika első igazi farsangja

Tomikára szinte rá sem lehet ismerni a génterápia óta, rengeteget fejlődött, ami mindenkinek feltűnik. A kisfiú azóta iskolás is lett, ahol rengeteg új barátot szerzett. Most pedig életében először ő is beöltözhet és együtt ünnepelhet pajtásaival farsangkor.

Az apjával együtt kitalálták, hogy ő formula 1-es versenypilóta akar lenni, Tamás pedig egész délután tuningolta Tomika verdáját, hogy a nagy napra Formula-1es versenyautóvá váljon. Még a hátsó szárnyak is állíthatóak.

– büszkélkedett el Anikó.