Skóciában eltűnt ikrek: újabb fordulat, három éve vakult meg Gabriella, egy város gyászolja a tragédia áldozatát

Huszti Henrietta és Huszti Eliza eltűnése az egész országot megrázta, de a Skóciában eltűnt ikrek tragédiája most újabb fordulatot vett. Az ikrek holttestét a Dee folyóban találták meg, és még mindig rejtély, pontosan mi is történhetett velük azon a végzetes napon. A szívszorító eset mélyen megérintette az embereket, hiszen a fiatal lányok élete látszólag értelmetlenül ért véget. Az igazságra még mindig várni kell, hiszen a hatóságok tovább nyomoznak a tragédia körülményei után.

Depressziósak lehettek a Skóciában eltűnt ikrek / Fotó: Scotland Police North East

"Mélyen összetört a szívünk" – Így hozatja haza a család a Skóciában eltűnt ikreket

Közel egy hónapnyi reménykedés után végleg megszakadt a szülők szíve: Henrietta és Eliza holttestét Aberdeenben találták meg. A család most azért küzd, hogy békésen hazaszállíthassák az elvesztett szeretteiket. Egy egész ország követi döbbenten a fejleményeket.

Megtalálták az eltűnt ikrek holttestét / Fotó: Scotland Police

"Feladta a harcot" – Három éve vakult meg Gabriella, de a rémálom még mindig tart

Lakatos Gabriella tragédiája bejárta az országot: három éve brutálisan megcsonkította párja, Gy. Attila. A férfi kegyetlen módon megvakította a nőt, aki azóta is a tragikus múltjával küzd. Lelkiállapota egyre romlik, és most úgy tűnik, teljesen összeroppant a szörnyű múlt árnyékában.

Lakatos Gabriella feladta a harcot? / Fotó: Borsonline

"Neked még maradnod kellett volna" – Egy város gyászolja a százhalombattai tragédia áldozatát

Százhalombatta fekete gyászba borult, miután a fiatal Szandi tragikus módon életét vesztette. A fiatal nőre a barátai megrázó búcsúszavakkal emlékeznek. A tragédia mély sebet hagyott a szívükben, és úgy érzik még mindig nem tudják elfogadni a megváltoztathatatlant.

Szandra a százhalombattai körforgalomban csúszott ki és rohant egy fának / Fotó: Tények.hu

