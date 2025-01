Már január utolsó hetére is sokaknak óriási fordulatot ígér az univerzum, de akik igazi változásra és lelki békére várnak az újév kezdete óta, azoknak most van egy jó hírünk! A februári horoszkóp csupa jót ígér, sőt! A mágus, Illy Roland Tamás és társa, Horváth Diána asztrológus szerint az energiák különböző területeken hoznak lehetőséget a fejlődésre. Azt is elárulták, melyik három csillagjegynek hoz szerencsét a február.

Kiderült, kinek ígér szerencsét a februári horoszkóp - köztük vagy? / Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Mit mond a februári horoszkóp?

Amíg a múlt hétvégi bolygóegyüttállás egy csillagjegynek ígért csak pénzt, addig a zalaegerszegi páros szerint az év második havában már jóval több emberre várhat anyagi biztonság.

Az érzelmek, az anyagi biztonság és az emberi kapcsolatok harmonizálása lesz a következő hónap fő fókusza.

– árulta el Tamás. - Néhány csillagjegy különösen kedvező hatásokat élvezhet, míg másoknak tanulási lehetőségeket hozhatnak a csillagállások. A Rákok, a Szüzek és a Vízöntők számára kifejezetten szerencsés időszak várható, de az Ikrekre sajnos próbatételek várnak – mutatott rá Diána.

A Rákok számára az otthon melege és a család ölelése hozza el a pozitív időszakot.

- Érzelmi támogatásban részesülhetnek, és szerelmi életük is harmonikusabbá válhat. Anyagi helyzetük stabilizálódhat vagy váratlan lehetőségekkel gazdagodhatnak. Új emberekkel találkozva hosszútávú, szeretetteljes kapcsolatokat építhetnek – mondta Tamás.

Diána szerint a Szüzekre is ráragyog a nap.

A munkában és az anyagiak területén tapasztalhatnak szerencsét és sikert. Ha eddig bizonytalanságot éreztek, most tisztábban láthatják az irányt. Szerelmi életükben a kommunikáció és az őszinteség kulcsfontosságú lesz, és harmóniát hozhat számukra.

– húzta alá az asztrológus.

Tamás és Diána elárulta, kinek miért lesz szerencsés időszaka / Fotó: Bors olvasó

Baráti, szerelmi próbák

A Vízöntők szerelmi élete végre helyreáll.

- Számukra a kreativitás és az újrakezdés energiái uralkodhatnak. Megvalósulhatnak az új ötleteik és támogató emberekkel találkozhatnak, akik segítik céljaik elérését. Szerelmi életükben váratlan, pozitív fordulatok történhetnek, melyek új dimenziókat nyithatnak a kapcsolataikban – részletezte Tamás.