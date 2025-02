Vigyázz! Ha ezeket a tüneteket észleled, Návai Anikó betegségében szenvedhetsz!

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, elhunyt Návai Anikó újságíró, aki nagy népszerűségnek örvendett. Az egész ország gyászolja. A népszerű műsorvezető munkássága alatt sok külföldi hírességgel készített interjút. A Magyar Televízióban 2012-től vezette a "Szeretettel Hollywoodból" című műsort, majd 2016-ban igazolt át a TV2-höz, és az AMC munkatársa is volt.

Sajtóinformációk szerint agydaganatban hunyt el Návai Anikó újságíró Fotó: Bors

Návai Anikó Szegeden született, a tanulmányait az ELTE-n végezte. Később az USA-ba költözött, élt Miamiban és New Yorkban is. A Golden Globe-díjakért felelős Hollywood Foreing Press Association tagja volt. A népszerű újságírót az egész ország gyászolja. Férjét, Skorka Györgyöt, és gyermekét, Márkot hagyta maga mögött.

Návai Anikó halála előtt súlyos agydaganattal küzdött

Sajnos nem megy ritkaságszámba az agydaganat. Az első tünetek a legváratlanabb helyzetben jelentkezhetnek. A Bors Dr. Bense Tamást kérdezte a betegségről.

A tipikus tünete fejfájás, hányinger, hányás, szédülés és a kettőslátás.

A daganat elhelyezkedésétől függően, akár más idegpályát is nyomhat, így akár bénulás is jelentkezhet a betegnél. Gyanú esetében azonnal ideggyógyászhoz kell fordulni, aki a meghatározza a megfelelő terápiát. A túlélés esélye azon múlik, hogy mennyire van előrehaladott állapotban a daganat. Súlyosabb esetekben már már nem segít az orvosi beavatkozás, és akár néhány hónap alatt elhalálozhat a beteg – mondta el a Borsnak Dr. Bense Tamás családorvos, aki hozzátette, hogy az agydaganat kialakulhat közvetlenül az agy valamelyik részében, de áttétként is. Az előbbi esetben elsődleges rákról (primer tumor) beszélünk, ugyanakkor az is jelentős hányadban előfordul, hogy más szervben, leggyakrabban tüdőben, vesében, emlőben, a gyomor-bél traktusban vagy a bőrön kialakult tumor ad áttéteket, metasztázisokat az agyban. Ilyenkor beszélünk secunder tumorról. Ugyanakkor a primer agydaganat ritkán ad távoli áttétet.

Az agydaganatot legkönnyebben úgy lehet felismerni a korai időszakban, ha valaki rendszeres fejfájással ébred, és miután felül az ember az ágyban, akkor elmúlik a hasító fájdalom, ami tüsszentésre és köhögésre visszatér. Korai tünet még a hányinger nélküli, hirtelen, akár sugárszerű hányás.