Magyar Péter "programírói" azonnal eltörölnék a 13. havi nyugdíjat

Így néz ki a Tisz Párt programíró Discort-csoportja

Régóta csípi a szemüket

Magyar Péterék csoportjában már tavaly is kiemelt fontosságú volt ez a téma, és a tiszás programírók következetesen a 13. havi nyugdíj eltörlése mellett érveltek. Egyikük december végén azt írta: „A 13. havit el kéne törölni úgy, ahogy van”.

Ugyanez a tiszás augusztusban is hasonlóan érvelt, azt taglalva, hogy még nem hallotta nyilatkozni Magyar Pétert a 13. havi nyugdíjról, de ő borzasztóan károsnak tartja.

„Rendkívül sokba kerül, egyszerűen mi nem vagyunk annyira gazdag ország, hogy 13 havi nyugdíjat fizessünk az embereknek. (…) A véleményem egyértelmű: azonnal el kell törölnie a 13. havi nyugdíjat egy esetleges új kormánynak, bármekkora politikai veszteség is az ára.”

Egy másik programíró szerint az a gond, hogy ha például csökkentik az alapvető élelmiszerek áfáját, de eltörlik 13. havi nyugdíjat, a legtöbb nyugdíjas nem fog utánaszámolni. Vagyis nála sincs semmi újszerű ötlet: el kell törölni a 13. havi juttatást.



A NŐK40-et és a nyugdíjprémiumot is elvennék

Másikuk ennél is tovább ment, és a nők számára negyven év munkaviszony után elérhető nyugdíjról azt állította, „az is egy hülyeség, azt is vagy eltörölni kéne, vagy férfiak40 is kellene, vagy egyik se legyen.” Egy másik hozzászóló a nyugdíjprémiumot vette célba, amikor azt írta:

„Mi az, hogy prémium, mire kap prémiumot a nyugdíjas??? Prémium??? Ha többet dolgozok, meg jobban, akkor kapok bónuszt. Nyugdíjas mi alapján kap? Jobban nyugton volt? Jobban rám szavazott? Jobban nem halt meg? Ne prémiumot adjunk, hanem rendes nyugdíjat, amiből meg lehet élni mindenkinek”

– adta elő sajátos érvelését a tiszás. Egyetértésre talált, egy másik programíró jelezte, ő is „kész van” a nyugdíjprémiumtól. Azon viccelődött, hogy a prémium olyan, „mintha valami multialkalmazott lenne a nyugdíjas”.

A nyugdíjasok halála többször is szóba került

Az idősek halála rendre előkerül ezekben a beszélgetésekben. Az előbbi megszólalásokon túl az egyik felhasználó például ezt írta:

„Miért van nyugdíj, miért kapnak emberek nyugdíjat?? Miért adunk nekik nyugdíjat?? Miért fizetünk nekik, amikor nem csinálnak semmit?”

Erre egy másik úgy reagált:

„Ja, semmi haszon nincs már belőlük többé, tudom, de akkor legalább az eutanáziát engedélyezzük”.

Összegezve tehát a Tisza Párt programíróinak álláspontját, kijelenthető, hogy semmi jóra nem számíthatnak a nyugdíjasok, ha 2026-ban Magyar Péterék esetleg választást nyernének - írja a Ripost.