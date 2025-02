Kétségbeestek a magyar Lidl vásárlók: kiderült, EZT keverték a pékárúikba

Nagyon csúnya, 186 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a magyarországi Lidlre a pékáruk miatt. A GVH azt kezdte gyanítani, hogy a teljes kiőrlésűnek feltüntetett termékeik megtévesztő megnevezést kaptak, ugyanis azok fehérlisztet is tartalmaznak. 2024 januárjában ezért eljárást indítottak a Lidl Magyarország ellen, és be is bizonyodott a szemfényvesztés. Több teljes kiőrlésűként forgalmazott áru (így a nosztalgia kifli, PurPur stangli, teljes kiőrlésű pogácsa magvakkal, valamint teljes kiőrlésű búzalisztből készült kakaós csiga édesítőszerekkel) esetében a leírás félrevezető volt.

A GVH ugyanis kiemelte, hogy ahhoz, hogy valamit teljes kiőrlésű termékként lehessen eladni, a lisztnek legalább 50 százalékának teljes kiőrlésűnek kell lennie. Ezzel szemben a fent megnevezett termékekben csupán 30-33 százalék volt a teljes kiőrlésű liszt, a többi pedig fehér liszt volt - írja a GVH.