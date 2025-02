"Lefeküdtem a legjobb haverom barátnőjével és azt hiszem, beleszerettem"

Online kért névtelen tanácsot egy hobbi focista, aki miután lefeküdt legjobb barátja barátnőjével úgy érzi, beleszeretett. Kiemelte, hogy ő, a haverja és a kedvese önkéntes edzőként dolgoznak egy helyi ifjúsági focicsapatnál. Barátjával ketten ők a 13-14 éves korosztályért felelnek, míg a fiatalnő a náluk is fiatalabbakért. Ő 27, a barátja 29, a barátnője pedig 26 éves. Sok időt töltenek együtt hármasban és a haverjáról köztudott, hogy rossz hírneve van, mindig is megcsalta minden barátnőjét. Ez most sincs másként, amivel a fiatal nő tisztában van, de reménykedett benne, hogy abbahagyja majd mellette. Ez persze nem így lett.

Lefeküdt legjobb barátja barátnőjével Fotó: @Pexels

"Nemrég az én csapatomnak és a barátnője csapatának volt egy idegenbeli közös meccse. Néhány szülő csatlakozott hozzánk, de este már nem voltak velünk, mi felügyeltük a gyerekeket, játszottunk és filmeztünk velük. Jó este volt, majd miután lefeküdtek a kicsik, mi ittunk egy pohárral, ami után közölte velem, hogy tud róla, hogy a haverom egy másik nővel szórakozott egy klubban. Nagyon érzelmes lett én pedig védelmező. Megvigasztaltam, ami után hirtelen szexuális vonzalom lett köztünk"

- meséli hozzátéve, hogy ezt követően perceken belül már a lány hálószobájában voltak, ahol egy szenvedélyes estét töltöttek együtt.

Egy gyenge pillanat volt az egész, amit rögtön el kellett volna mondanom a haveromnak, de mi van, ha ezzel tönkreteszem a kapcsolatukat és a barátságunkat? Viszont a barátnője meg gyönyörű és csodás, nem érdemel olyasvalakit maga mellé, mint a legjobb barátom

- részletezte kiemelve, tudja az őszinteség mindig a legjobb út, de nem tudja, mit tegyen.

Történetét olvasva egyből közölték vele, a haverjának a barátnője biztos nem fog semmit mondani majd a történtekről a párjának és sajnos úgy sem tűnik, hogy mostanában szakítanak. Így azt tanácsolták neki, inkább próbáljon más hölgy után nézni, akinek nincs párja, írja a TheSun.